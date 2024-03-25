Украинцам показали, как канадские военные учат наших медиков (фото)

Как проходит обучение украинских медиков в Канаде

В Вооруженных силах Канады отметили, что своевременная медицинская помощь имеет решающее значение для выживания после боевого ранения.

Уточняется, что в рамках UNIFIER украинских партнеров учат:

стабилизации состояния их побратимов

скорейшему переводу их на более высокий уровень медицинской помощи

Кроме того, в соцсети Facebook показали сам процесс - как происходит обучение украинцев.

Обучение украинских медиков в Канаде (фото: facebook.com/CAFwithUkraine)

Что нужно знать об операции UNIFIER

Операция UNIFIER известна также как Объединенная целевая группа Вооруженных сил Канады - Украина.

Она является вкладом ВС Канады в безопасность нашего государства в координации с Вооруженными силами Украины и началась на фоне разжигания россиянами войны на Востоке Украины и аннексии Крыма после Революции Достоинства.

UNIFIER является частью многонациональной совместной комиссии - большего органа, состоящего из США, Великобритании, Канады, Швеции, Польши, Литвы и Дании и направлена на "реформирование" украинских военных.

Канадские военные, участвующие в операции, - из 1-го батальона Королевского канадского полка.

В общей сложности канадский вклад в обучение украинцев осуществляют около 200 канадских солдат, которые проводят ротацию каждые шесть месяцев.