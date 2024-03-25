Украинцам показали, как канадские военные учат наших медиков (фото)

Канадские военные обучают украинских медиков в рамках целевой программы UNIFIER.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как проходит обучение украинских медиков в Канаде.
При подготовке материала были использованы следующие источники: страница "Збройні сили Канади з Україною" в Facebook, портал Government of Canada (Operation UNIFIER).
В Вооруженных силах Канады отметили, что своевременная медицинская помощь имеет решающее значение для выживания после боевого ранения.
Уточняется, что в рамках UNIFIER украинских партнеров учат:
Кроме того, в соцсети Facebook показали сам процесс - как происходит обучение украинцев.
Обучение украинских медиков в Канаде (фото: facebook.com/CAFwithUkraine)
Операция UNIFIER известна также как Объединенная целевая группа Вооруженных сил Канады - Украина.
Она является вкладом ВС Канады в безопасность нашего государства в координации с Вооруженными силами Украины и началась на фоне разжигания россиянами войны на Востоке Украины и аннексии Крыма после Революции Достоинства.
UNIFIER является частью многонациональной совместной комиссии - большего органа, состоящего из США, Великобритании, Канады, Швеции, Польши, Литвы и Дании и направлена на "реформирование" украинских военных.
Канадские военные, участвующие в операции, - из 1-го батальона Королевского канадского полка.
В общей сложности канадский вклад в обучение украинцев осуществляют около 200 канадских солдат, которые проводят ротацию каждые шесть месяцев.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Британии вернулись к изучению окопной войны на фоне боев в Украине.
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