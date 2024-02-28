У Британії повернулися до вивчення окопної війни на тлі боїв в Україні

Британська армія повернулася до вивчення тактик окопної війни на тлі важких боїв в Україні. У Британії зазначають, що окопна війна еволюціонувала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider .

Видання поспілкувалося з військовими, які навчають українських захисників.

"Сполучене Королівство зараз інвестує у свій підхід до вивчення окопної війни. Елементи окопування завжди були частиною навчання, але тепер ми знову зосереджуємося на тому, як еволюціонувала окопна війна", - сказав командир навчання та доставки на місці підполковник Вілсон.

Він додав, що окопна війна існує століттями, але з певної точки зору вона пішла в історію, хоча тепер знову "у центрі уваги, особливо якщо додати до цього загрозу безпілотників".

Вілсон сказав, що Британія не зосереджувалася на траншейній техніці в останнє десятиліття, а в Іраку та Афганістані її армії зіштовхувалася з іншим ворогом.

Інший британський офіцер Девідсон розповів, що Британія та країни-партнери, які допомагають у навчанні ЗСУ, зрозуміли, мають застарілу доктрину щодо окопної війни. У зв'язку з цим навчання українців змінюється "майже в реальному часі".

Девідсон сказав, що Великобританія та її союзники "вчаться від українців стільки ж, скільки вони від нас".

Заяви британського командування про Україну

Нагадаємо, начальник Штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін заявив, що Україна відчуватиме нестачу боєприпасів ще кілька місяців, поки Захід не запровадить подальших кроків щодо підтримки.

Він припустив, що Україна навряд чи зможе здійснити новий контрнаступ до кінця літа, а найімовірніше, це може статися вже наступного року.