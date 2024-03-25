ua en ru
Пн, 25 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцам показали, как канадские военные учат наших медиков (фото)

Понедельник 25 марта 2024 11:02
UA EN RU
Украинцам показали, как канадские военные учат наших медиков (фото) Военные медики спасают жизни наших защитников (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Канадские военные обучают украинских медиков в рамках целевой программы UNIFIER.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как проходит обучение украинских медиков в Канаде.

При подготовке материала были использованы следующие источники: страница "Збройні сили Канади з Україною" в Facebook, портал Government of Canada (Operation UNIFIER).

Как проходит обучение украинских медиков в Канаде

В Вооруженных силах Канады отметили, что своевременная медицинская помощь имеет решающее значение для выживания после боевого ранения.

Уточняется, что в рамках UNIFIER украинских партнеров учат:

  • стабилизации состояния их побратимов
  • скорейшему переводу их на более высокий уровень медицинской помощи

Кроме того, в соцсети Facebook показали сам процесс - как происходит обучение украинцев.

Украинцам показали, как канадские военные учат наших медиков (фото)

Украинцам показали, как канадские военные учат наших медиков (фото)

Украинцам показали, как канадские военные учат наших медиков (фото)

Украинцам показали, как канадские военные учат наших медиков (фото)

Обучение украинских медиков в Канаде (фото: facebook.com/CAFwithUkraine)

Что нужно знать об операции UNIFIER

Операция UNIFIER известна также как Объединенная целевая группа Вооруженных сил Канады - Украина.

Она является вкладом ВС Канады в безопасность нашего государства в координации с Вооруженными силами Украины и началась на фоне разжигания россиянами войны на Востоке Украины и аннексии Крыма после Революции Достоинства.

UNIFIER является частью многонациональной совместной комиссии - большего органа, состоящего из США, Великобритании, Канады, Швеции, Польши, Литвы и Дании и направлена на "реформирование" украинских военных.

Канадские военные, участвующие в операции, - из 1-го батальона Королевского канадского полка.

В общей сложности канадский вклад в обучение украинцев осуществляют около 200 канадских солдат, которые проводят ротацию каждые шесть месяцев.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Британии вернулись к изучению окопной войны на фоне боев в Украине.

Читайте также, как украинские военные проходят подготовку в Великобритании.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада Война в Украине Медицинская помощь
NEWS
В ГУР рассказали подробности поражения российского корабля "Ямал"
В ГУР рассказали подробности поражения российского корабля "Ямал"