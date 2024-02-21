UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українцям показали, як готують бойових пілотів FPV-дронів (відео)

Оператором БПЛА може стати не кожен (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Керувати дронами в Україні вчать дорослих і навіть дітей у школах. Нещодавно сучасний клас для підготовки пілотів FPV-дронів було створено на базі Донецького прикордонного загону.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України розповідає, з чого складається навчання майбутніх операторів БПЛА.

Як відбувається навчання

За словами прикордонників, відкритий нещодавно власними силами сучасний клас для підготовки пілотів FPV-дронів складається з п'ятьох робочих станцій із програмним забезпеченням.

Спершу майбутні оператори бойових дронів під керівництвом досвідчених інструкторів проходять підготовку на симуляторі польотів.

Операторами БПЛА стануть лише найкращі (фото: dpsu.gov.ua)

Впродовж курсу охочі стати оператором БПЛА відточують навички керування дроном на програмі, максимально наближеній до реальних польотів.

"Симулятор точно передає динаміку та моторику руху FPV-дронів", - уточнили в ДПСУ.

До реальних польотів майбутні "пілоти" перейдуть після тренувань на симуляторі.

На думку експертів, такий клас "відкриває нові можливості в підготовці висококваліфікованих операторів, котрі вже незабаром матимуть можливість показати всі свої набутті уміння в бойових умовах".

 

Що треба знати про FPV-дрони

Керування FPV-дронами здійснюється за допомогою функції "вид від першої особи" (англійською абревіатура FPV розшифровується як First Person View).

Йдеться про можливість передавання відео в реальному часі з камери, що встановлена в передній частині БПЛА.

Тобто оператор керує безпілотником за допомогою пульта і бачить місцевість навколо за допомогою спеціальних окулярів - буцімто він сидить усередині самого літального апарату (подібно до пілота).

Застосування FPV-дронів у війні проти російських загарбників суттєво допомагає Збройним силам - зберігає життя наших військових і дозволяє прицільно знищувати ворога й дороговартісну ворожу техніку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки охочих "провалюють" відбір на пілота БПЛА.

Читайте також, скільки заробляють оператори дронів у ЗСУ та які вимоги до кандидатів.

Читайте РБК-Україна в Google News
прикордонникиЗбройні сили УкраїниВторгнення Росії до УкраїниДрони