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Украинцам показали, как готовят боевых пилотов FPV-дронов (видео)

Оператором БПЛА может стать не каждый (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Управлять дронами в Украине учат взрослых и даже детей в школах. Недавно современный класс для подготовки пилотов FPV-дронов был создан на базе Донецкого пограничного отряда.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины рассказывает, из чего состоит обучение будущих операторов БПЛА.

Как происходит обучение

По словам пограничников, недавно открытый собственными силами современный класс для подготовки пилотов FPV-дронов состоит из пяти рабочих станций с программным обеспечением.

Сначала будущие операторы боевых дронов под руководством опытных инструкторов проходят подготовку на симуляторе полетов.

Операторами БПЛА станут только самые лучшие (фото: dpsu.gov.ua)

В течение курса желающие стать оператором БПЛА оттачивают навыки управления дроном на программе, максимально приближенной к реальным полетам.

"Симулятор точно передает динамику и моторику движения FPV-дронов", – уточнили в ГНСУ.

К реальным полётам будущие "пилоты" перейдут после тренировок на симуляторе.

По мнению экспертов, такой класс "открывает новые возможности в подготовке высококвалифицированных операторов, которые в скором времени будут иметь возможность показать все свои приобретения умения в боевых условиях".

 

Что нужно знать о FPV-дронах

Управление FPV-дронами осуществляется с помощью функции "вид от первого лица" (на английском аббревиатура FPV расшифровывается как First Person View).

Речь идет о возможности передачи видео в реальном времени с камеры, установленной в передней части БПЛА.

То есть оператор управляет беспилотником с помощью пульта и видит местность вокруг с помощью специальных очков – будто он сидит внутри самого летательного аппарата (подобно пилоту).

Применение FPV-дронов в войне против российских захватчиков существенно помогает Вооруженным силам – сохраняет жизнь наших военных и позволяет прицельно уничтожать врага и дорогостоящую вражескую технику.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько желающих "проваливают" отбор на пилота БПЛА .

Читайте также, сколько зарабатывают операторы дронов в ВСУ и какие требования к кандидатам.

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