Скільки заробляють оператори дронів у ЗСУ та які вимоги до кандидатів

В Україні почали розробку проєкту для цифрового рекрутингу до української армії. Наразі Мінцифри запустило бета-тестування з пошуку пілотів-операторів для роти ударних дронів.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на рекрутинговий сайт Lobby X розповідає, що потрібно вміти операторам БПЛА та яку зарплату можна отримувати.

Обов'язки та вимоги роботи

Для розгляду ми взяли три бригади, де потрібні оператори ударних дронів: 80-та окрема десантно-штурмова бригада, 102-га окрема бригада ТрО, 82-га окрема десантно-штурмова бригада.

У 80-й ОДШБр оператори БПЛА повинні відповідати таким вимогам:

вік до 30 років

готовність виконувати бойові завдання

бажання працювати на військовій посаді та бути частиною військової команди

готовність навчатись

наявність бойового досвіду буде перевагою

фізична витривалість та готовність до виконання військових завдань

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У 102-й окремій бригаді ТрО додають, що досвід керування БпЛА й базовий піхотний досвід буде перевагою. Вимогою також є мотивація наближати перемогу.

У 82-й ОДШБр від кандидата вимагають:

базові знання з керування коптером

знання в метеорології та навігації

вміння читати топографічні карти та цифрові моделі місцевості

орієнтування в просторі

постійне підвищення рівня професійної підготовки та вдосконалення своїх професійних навичок

вміння працювати в команді

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Умови роботи

Стосовно умов, то фактично в усіх вакансіях вони майже однакові. Зокрема, майбутнім військовослужбовцям пропонують:

військову службу за контрактом до закінчення особливого періоду

соціальні пільги згідно з чинним законодавством. Це щорічна відпустка (30 календарних днів), медичне забезпечення тощо

можливість переведення чинних військовослужбовців в межах Сил ТрО за згодою безпосереднього командира

грошове забезпечення від 20 000 до 120 000 гривень відповідно до вислуги років. У 80-й бригаді - від 24 до 124 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи.

відповідно до вислуги років. У 80-й бригаді - залежно від поставленого завдання і регіону роботи. супровід на етапі проходження РТЦК для цивільних та переміщення для чинних військовослужбовців

для цивільних кандидатів проходження 35-денної базової загальновійськової підготовки

забезпечення фаховим навчанням, якщо є така потреба

У деяких вакансіях серед умов також вказано службу в зонах бойових дій.

Як подати заявку

Для цього потрібно надіслати своє резюме, контактні дані та опис професійного досвіду на apply@thelobbyx.com. У темі листа вкажіть назву вакансії та місце служби. Наприклад, "Оператор БПЛА до 80 ОДШБр".

Для військовослужбовців запасу також потрібно додатково звання та деталі досвіду служби.