Школярів планують вчити керувати дронами: кому пощастить і що ще зміниться у предметі "Захист України"

Предмет "Захист України" в школах планують змінити та вдосконалити. Дітей вчитимуть, зокрема, як користуватися дронами.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на " Нову українську школу " розповідає, що відомо про зміни в предметі "Захист України".

Скільки грошей виділили на "Захист України"

За словами заступника міністра освіти й науки України Андрія Сташківа, МОН вдалося запустити й відновити чимало процесів, які через війну та інші чинники стояли на паузі.

Планують змінити й викладання "Захисту України".

"Це окремий напрям, над яким ми працюємо, адже йдеться про готовність населення до опору агресору, а також уміння надавати домедичну допомогу", - пояснив урядовець.

Він розповів, що ще минулого року з'явилося доручення прем'єр-міністра щодо оновлення предмета "Захист України", а в грудні 2023 року з державного бюджету виділили на це 1,74 мільярда гривень.

"Наразі ми працюємо над порядком використання коштів", - уточнив заступник міністра.

Якісна освіта коштує недешево (ілюстративне фото: pixabay.com)

Що зміниться у предметі "Захист України"

Планується, що в межах реформи кабінети "Захисту України" отримають нове технічне оснащення - сучасне навчальне обладнання:

з домедичної допомоги

із загальновійськових дисциплін

"Крім цього, плануємо ознайомити дітей із дронами й навчити ними керувати", - додав Сташків.

Чи можуть дівчата вчитися разом із хлопцями

Можливість спільного навчання "Захисту України" дівчат і хлопців існує.

Для цього батькам потрібно написати заяву зі згодою, що дівчата будуть навчатися за програмою для юнаків (оскільки для залучення дівчат в обов'язковому порядку необхідно вносити відповідні зміни до низки законів України).

"Але ми працюємо зараз над новою програмою, яка і для дівчат, і для хлопців буде дуже подібною та охоплюватиме багато однакових тем", - наголосив представник МОН.

Він додав, що нині навіть зупиняють конкурс підручників із "Захисту України".

"Тому, що хочемо зробити нову програму і відповідно до неї розробляти новий підручник", - пояснив чоловік.

"Захист України" викладатимуть по-новому (ілюстративне фото: pixabay.com)

Які вчителі викладатимуть "Захист України"

На тлі змін у програмі МОН працює над тим, щоб предмет "Захист України" викладали вмотивовані та висококваліфіковані вчителі.

"Ми не плануємо змінювати вимоги до вчителів, але хочемо, щоб усі пройшли якісне навчання. На це передбачено 100 мільйонів гривень (із виділених 1,74 мільярда)", - зауважив урядовець.

Він наголосив, що такі вчителі зможуть навчати не тільки учнів своєї школи, але й інших.

"Бо на "Захист України" передбачено 1,5 години на тиждень. Цього мало для повного навантаження вчителя", - пояснив Сташків.

З огляду на це в МОН хочуть запропонувати таку модель, щоби предмет викладався у міжшкільних ресурсних центрах:

в яких будуть оновлені кабінети "Захисту України"

до яких будуть приїжджати учні з інших шкіл

"Відповідно вчитель, який там працюватиме, матиме повноцінне навантаження", - зазначив заступник міністра.

Які школи отримають дрони для навчального процесу

Виходячи з вищесказаного, не кожна школа отримає дрон і сучасне оснащення у свій кабінет "Захисту України" - лише так звані міжшкільні центри.

"За попередніми розрахунками, буде оновлено орієнтовно 1 500 кабінетів - це одна школа на одну територіальну громаду. У великих громадах їх може бути більше. Оскільки не всі школи мають старші класи, то краще, якщо це будуть міжшкільні центри, куди зможуть приїжджати учні", - розповів урядовець.

За словами Сташківа, можливий такий варіант, що в учнів 10-11 класів впродовж певного періоду назбиралося 5-6 годин із "Захисту України". Тоді один день виділяється саме на цей предмет у міжшкільному центрі.

У міжшкільних центрах зможуть навчатися діти з різних шкіл (ілюстративне фото: pixabay.com)

З якими дронами працюватимуть школярі

У МОН повідомили, що вчителі проходитимуть окреме навчання щодо використання дронів.

"Якщо говорити про умовну школу дронів, яка буде працювати саме в закладі освіти, то для освітнього процесу будуть купуватися не професійні FPV-дрони, а простіші, дешевші моделі, які літають на меншу відстань, але виконують ті самі функції", - уточнив Сташків.

На думку урядовців, за таких умов школярі можуть навчитися керувати дронами "розуміючи суть управління".

Чи всі школи матимуть вчителя із "Захисту України"

Згідно з інформацією МОН, нині трапляються випадки, коли "Захист України" викладають учителі фізкультури чи інших дисциплін - їх просто "довантажують" цими годинами.

Водночас забезпечити всі школи, які мають 10-11 класи (їх орієнтовно 8 тисяч) якісним обладнанням та матеріалами, ще й навчити всіх вчителів - складно.

"Тому ми будемо пропонувати, щоб кожна громада мала хоча б одну таку школу", - пояснив чиновник.

Він додав, що оновлення кабінетів та навчання вчителів охоплює, крім шкіл, заклади професійно-технічної та фахової передвищої освіти.