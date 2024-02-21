ua en ru
Ср, 21 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцам показали, как готовят боевых пилотов FPV-дронов (видео)

Среда 21 февраля 2024 17:20
UA EN RU
Украинцам показали, как готовят боевых пилотов FPV-дронов (видео) Оператором БПЛА может стать не каждый (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Управлять дронами в Украине учат взрослых и даже детей в школах. Недавно современный класс для подготовки пилотов FPV-дронов был создан на базе Донецкого пограничного отряда.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины рассказывает, из чего состоит обучение будущих операторов БПЛА.

Как происходит обучение

По словам пограничников, недавно открытый собственными силами современный класс для подготовки пилотов FPV-дронов состоит из пяти рабочих станций с программным обеспечением.

Сначала будущие операторы боевых дронов под руководством опытных инструкторов проходят подготовку на симуляторе полетов.

Украинцам показали, как готовят боевых пилотов FPV-дронов (видео)

Операторами БПЛА станут только самые лучшие (фото: dpsu.gov.ua)

В течение курса желающие стать оператором БПЛА оттачивают навыки управления дроном на программе, максимально приближенной к реальным полетам.

"Симулятор точно передает динамику и моторику движения FPV-дронов", – уточнили в ГНСУ.

К реальным полётам будущие "пилоты" перейдут после тренировок на симуляторе.

По мнению экспертов, такой класс "открывает новые возможности в подготовке высококвалифицированных операторов, которые в скором времени будут иметь возможность показать все свои приобретения умения в боевых условиях".

Что нужно знать о FPV-дронах

Управление FPV-дронами осуществляется с помощью функции "вид от первого лица" (на английском аббревиатура FPV расшифровывается как First Person View).

Речь идет о возможности передачи видео в реальном времени с камеры, установленной в передней части БПЛА.

То есть оператор управляет беспилотником с помощью пульта и видит местность вокруг с помощью специальных очков – будто он сидит внутри самого летательного аппарата (подобно пилоту).

Применение FPV-дронов в войне против российских захватчиков существенно помогает Вооруженным силам – сохраняет жизнь наших военных и позволяет прицельно уничтожать врага и дорогостоящую вражескую технику.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько желающих "проваливают" отбор на пилота БПЛА .

Читайте также, сколько зарабатывают операторы дронов в ВСУ и какие требования к кандидатам.

Читайте РБК-Украина в Google News
прикордонники Вооруженные силы Украины Вторжение России в Украину Дрони
NEWS
"У них нет сил". Буданов рассказал, как может изменится ситуация на фронте после Авдеевки
"У них нет сил". Буданов рассказал, как может изменится ситуация на фронте после Авдеевки