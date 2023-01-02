UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українцям показали, чому собакам не можна давати кістки (фото)

Кістки собакам давати не можна (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Усім відомо, що собаки залюбки поласують кісточками. Водночас господарі чотирилапих переконані, що цей продукт є необхідним у раціоні тварини, адже в ньому нібито містяться поживні речовини, а ще це чудове тренування для зубів.

Однак ветеринари спростовують це твердження. Чому насправді собакам не можна давати кістки - читайте нижче в матеріалі Styler.

Чим шкідливі кістки для собак

Нещодавно правозахисниця Наталя Шевчук на своїй сторінці у Facebook поділилася жахливими кадрами, які прекрасно пояснюють, чому собакам не можна давати кістки.

"Зараз народ наварить холодців і понесе потім "допомогу" безхатнім тваринам кістки, які їх убивають. Неймовірно, але такі очевидні речі "благодійники" не розуміють", - пише Наталя.

Собакам не можна кістки (фото: facebook.com/NataliaShevchukk)

За її словами, кістки не перетравлюються, пробивають стравохід, шлунок, кишківник, застряють в горлі, викликаючи задуху та закупорюють товсту кишку. Для тварини це невимовний біль, який зрештою завершується смертю.

Ветеринар Лілія Лободіна каже, що надмірна кількість подібних продуктів може призвести до деформацій кісток молодих тварин. Особливо небезпечними є й пташині кістки, адже вони дуже гострі.

Окрім того, кістки призводять до пошкоджень зубів, закрепів, кишкової непрохідності, порушень роботи та травм шлунково-кишкового тракту, глотки, ротової порожнини, через що у більшості випадків потрібне хірургічне втручання

"Я рекомендую назавжди забути про будь-які кістки в раціоні улюбленця, окрім ласощів у формі кісточок", - розповідає фахівець.

Раніше ми розповідали, які ознаки викажуть, що собака вас безмежно любить.

Читайте також, чому собаки полюбляють їсти сніг взимку.

Читайте РБК-Україна в Google News
твариниДомашні тварини