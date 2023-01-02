Українцям показали, чому собакам не можна давати кістки (фото)

Чим шкідливі кістки для собак

Нещодавно правозахисниця Наталя Шевчук на своїй сторінці у Facebook поділилася жахливими кадрами, які прекрасно пояснюють, чому собакам не можна давати кістки.

"Зараз народ наварить холодців і понесе потім "допомогу" безхатнім тваринам кістки, які їх убивають. Неймовірно, але такі очевидні речі "благодійники" не розуміють", - пише Наталя.

Собакам не можна кістки (фото: facebook.com/NataliaShevchukk)

За її словами, кістки не перетравлюються, пробивають стравохід, шлунок, кишківник, застряють в горлі, викликаючи задуху та закупорюють товсту кишку. Для тварини це невимовний біль, який зрештою завершується смертю.

Ветеринар Лілія Лободіна каже, що надмірна кількість подібних продуктів може призвести до деформацій кісток молодих тварин. Особливо небезпечними є й пташині кістки, адже вони дуже гострі.

Окрім того, кістки призводять до пошкоджень зубів, закрепів, кишкової непрохідності, порушень роботи та травм шлунково-кишкового тракту, глотки, ротової порожнини, через що у більшості випадків потрібне хірургічне втручання

"Я рекомендую назавжди забути про будь-які кістки в раціоні улюбленця, окрім ласощів у формі кісточок", - розповідає фахівець.