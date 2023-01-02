Украинцам показали, почему собакам нельзя давать кости (фото)

Чем вредны кости для собак

Недавно правозащитница Наталья Шевчук на своей странице в Facebook поделилась ужасающими кадрами, прекрасно объясняющими, почему собакам нельзя давать кости.

"Сейчас народ наварит холодцов и понесет потом "помощь" бездомным животным кости, которые их убивают. Невероятно, но такие очевидные вещи "благотворители" не понимают", - пишет Наталья.

Собакам нельзя кости (фото: facebook.com/NataliaShevchukk)

По ее словам, кости не перевариваются, пробивают пищевод, желудок, кишечник, застревают в горле, вызывая удушье и укупоривают толстую кишку. Для животного это неописуемая боль, которая в конце концов завершается смертью.

Ветеринар Лилия Лободина говорит, что чрезмерное количество таких продуктов может привести к деформациям костей молодых животных. Особенно опасны и птичьи кости, ведь они очень острые.

Кроме того, кости приводят к повреждениям зубов, запоров, кишечной непроходимости, нарушениям работы и травмам желудочно-кишечного тракта, глотки, полости рта, из-за чего в большинстве случаев требуется хирургическое вмешательство.

"Я рекомендую навсегда забыть любые кости в рационе любимца, кроме лакомства в форме косточек", - рассказывает специалист.