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Украинцам показали, почему собакам нельзя давать кости (фото)

Кости собакам давать нельзя (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Всем известно, что собаки охотно полакомятся косточками. В то же время хозяева четырехлапых убеждены, что этот продукт необходим в рационе животного, ведь в нем якобы содержатся питательные вещества, а еще это отличная тренировка для зубов.

Однако ветеринары опровергают это утверждение. Почему на самом деле собакам нельзя давать кости - читайте ниже в материале Styler.

Чем вредны кости для собак

Недавно правозащитница Наталья Шевчук на своей странице в Facebook поделилась ужасающими кадрами, прекрасно объясняющими, почему собакам нельзя давать кости.

"Сейчас народ наварит холодцов и понесет потом "помощь" бездомным животным кости, которые их убивают. Невероятно, но такие очевидные вещи "благотворители" не понимают", - пишет Наталья.

Собакам нельзя кости (фото: facebook.com/NataliaShevchukk)

По ее словам, кости не перевариваются, пробивают пищевод, желудок, кишечник, застревают в горле, вызывая удушье и укупоривают толстую кишку. Для животного это неописуемая боль, которая в конце концов завершается смертью.

Ветеринар Лилия Лободина говорит, что чрезмерное количество таких продуктов может привести к деформациям костей молодых животных. Особенно опасны и птичьи кости, ведь они очень острые.

Кроме того, кости приводят к повреждениям зубов, запоров, кишечной непроходимости, нарушениям работы и травмам желудочно-кишечного тракта, глотки, полости рта, из-за чего в большинстве случаев требуется хирургическое вмешательство.

"Я рекомендую навсегда забыть любые кости в рационе любимца, кроме лакомства в форме косточек", - рассказывает специалист.

Раньше мы рассказывали, какие признаки скажут, что собака вас безгранично любит.

Читайте также, почему собаки любят есть снег зимой.

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