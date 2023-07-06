Українцям нагадали про можливість отримати матеріальну допомогу: як це зробити
Як отримати компенсацію за житло (фото: Getty Images)
У ніч на 6 липня російські ракети вдарили по житловому будинку у Львові. На цей час відомо про 4 загиблих, близько 40 осіб отримали травми, зруйновано кілька будівель, десятки машин, вибито вікна та двері у квартирах.
У Львівській ОВА нагадали як отримати компенсацію за пошкоджене житло.
Як отримати допомогу
Отримати компенсацію від держави на ремонт житла, яке постраждало від бойових дій, можна через програму єВідновлення.
"Таку допомогу надають в обсязі не більше 200 тисяч гривень за один пошкоджений об'єкт - приватний будинок, квартиру чи інше житлове приміщення", - йдеться в повідомленні.
Також зазначають, що суму можна витратити на придбання будівельної продукції або на виконання ремонтних робіт.
Щоб отримати допомогу, потрібно:
- Подати повідомлення про пошкоджене майно в застосунку чи через портал Дія
- Відкрити рахунок єВідновлення в банку до або під час подання заяви
- Подати заяву про отримання допомоги через Дію
- Чекати дзвінка комісії місцевої влади для огляду майна і встановлення суми допомоги.
- Дочекатись в Дії сповіщення про винесення рішення комісією.
- Отримати гроші на картку єВідновлення