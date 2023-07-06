Українцям нагадали про можливість отримати матеріальну допомогу: як це зробити

У ніч на 6 липня російські ракети вдарили по житловому будинку у Львові . На цей час відомо про 4 загиблих, близько 40 осіб отримали травми, зруйновано кілька будівель, десятки машин, вибито вікна та двері у квартирах.

Як отримати допомогу

Отримати компенсацію від держави на ремонт житла, яке постраждало від бойових дій, можна через програму єВідновлення.



"Таку допомогу надають в обсязі не більше 200 тисяч гривень за один пошкоджений об'єкт - приватний будинок, квартиру чи інше житлове приміщення", - йдеться в повідомленні.

Також зазначають, що суму можна витратити на придбання будівельної продукції або на виконання ремонтних робіт.

Щоб отримати допомогу, потрібно: