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Украинцам напомнили о возможности получить материальную помощь: как это сделать

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Четверг 06 июля 2023 15:48
Украинцам напомнили о возможности получить материальную помощь: как это сделать Как получить компенсацию за жилье (фото: Getty Images)
Автор: Наталия Коваль

В ночь на 6 июля российские ракеты ударили по жилому дому во Львове . В настоящее время известно о 4 погибших, около 40 человек получили травмы, разрушены несколько зданий, десятки машин, выбиты окна и двери в квартирах.

Во Львовской ОВА напомнили, как получить компенсацию за поврежденное жилье.

Как получить помощь

Получить компенсацию от государства на ремонт жилья, пострадавшего от боевых действий, можно через программу єВідновлення.

"Такую помощь оказывают в объеме не более 200 тысяч гривен за один поврежденный объект - частный дом, квартиру или другое жилое помещение", - говорится в сообщении.

Также отмечают, что сумму можно потратить на приобретение строительной продукции или на выполнение ремонтных работ.

Чтобы получить помощь, нужно:

  • Подать сообщение о поврежденном имуществе в приложении или через портал Дія
  • Открыть счет єВідновлення в банке до или при подаче заявления
  • Подать заявление о получении помощи через Дію
  • Ждать звонка комиссии местных властей для осмотра имущества и установления суммы помощи.
  • Дождаться в действии уведомления о вынесении решения комиссией.
  • Получить деньги на карту єВідновлення

Напомним, что в результате ракетного удара по Львову погибла семья журналиста "Варта".

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