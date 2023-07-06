Украинцам напомнили о возможности получить материальную помощь: как это сделать
Как получить компенсацию за жилье (фото: Getty Images)
В ночь на 6 июля российские ракеты ударили по жилому дому во Львове . В настоящее время известно о 4 погибших, около 40 человек получили травмы, разрушены несколько зданий, десятки машин, выбиты окна и двери в квартирах.
Во Львовской ОВА напомнили, как получить компенсацию за поврежденное жилье.
Как получить помощь
Получить компенсацию от государства на ремонт жилья, пострадавшего от боевых действий, можно через программу єВідновлення.
"Такую помощь оказывают в объеме не более 200 тысяч гривен за один поврежденный объект - частный дом, квартиру или другое жилое помещение", - говорится в сообщении.
Также отмечают, что сумму можно потратить на приобретение строительной продукции или на выполнение ремонтных работ.
Чтобы получить помощь, нужно:
- Подать сообщение о поврежденном имуществе в приложении или через портал Дія
- Открыть счет єВідновлення в банке до или при подаче заявления
- Подать заявление о получении помощи через Дію
- Ждать звонка комиссии местных властей для осмотра имущества и установления суммы помощи.
- Дождаться в действии уведомления о вынесении решения комиссией.
- Получить деньги на карту єВідновлення