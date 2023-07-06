Украинцам напомнили о возможности получить материальную помощь: как это сделать

В ночь на 6 июля российские ракеты ударили по жилому дому во Львове . В настоящее время известно о 4 погибших, около 40 человек получили травмы, разрушены несколько зданий, десятки машин, выбиты окна и двери в квартирах.

Как получить помощь

Получить компенсацию от государства на ремонт жилья, пострадавшего от боевых действий, можно через программу єВідновлення.



"Такую помощь оказывают в объеме не более 200 тысяч гривен за один поврежденный объект - частный дом, квартиру или другое жилое помещение", - говорится в сообщении.

Также отмечают, что сумму можно потратить на приобретение строительной продукции или на выполнение ремонтных работ.

Чтобы получить помощь, нужно: