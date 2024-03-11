Українцям, які не виїхали з країни на тлі війни, обіцяють по 14 тисяч. У ЦПД відповіли, правда це чи ні

"Виплати" для українців, які не виїхали - правда чи фейк

"У соціальній мережі TikTok поширюються сюжети від імені українських телеканалів, у яких повідомляється, що "уряд прийняв закон №3386 щодо єдиноразової виплати у розмірі 14 тисяч гривень тим українцям, які з початку повномасштабного вторгнення жодного разу не виїжджали за кордон", - розповіли у ЦПД.

При цьому українцям пропонують "подати заявку" на отримання так званої допомоги. Для цього їх закликають переходити за посиланням, які розміщено під такими відео.

"Насправді такі сюжети є фейковими та згенеровані штучним інтелектом, а закону №3386 взагалі не існує. Подібний контент поширюється задля підвищення охоплень анонімних TG-каналів, на які й ведуть посилання в описі під відео", - пояснили у ЦПД.

Українців попередили про новий фейк (фото: Telegram-канал ЦПД)

Як вберегтися від шахраїв

Зловмисники свідомо спекулюють на чутливих до суспільства темах. При цьому вони нехтують правилами моральної та етичної поведінки.

Для того, аби не стати жертвами шахраїв, вірте лише офіційним джерелам інформації та не переходьте за невідомими посиланнями, особливо якщо вам обіцяють якісь виплати чи допомогу. При цьому не діліться особистими даними.