Фото: у Раді кажуть, що військовим з передових позицій можуть подвоїти виплати (Getty Images)

Попри дефіцит бюджету, військовослужбовцям, які знаходяться на передових позиціях фронту можливе подвоєння "бойових" виплат. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поставив на обговорення таку пропозицію президенту України Володимиру Зеленському.

Про це під час інтерв'ю сказав народний депутат від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraf.

"Військові хотіли б отримувати надбавку за бойові не 100 тисяч гривень, а 200 тисяч. Це можна робити? Так, можна! І є така пропозиція від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який запропонував президенту подвоїти ці виплати для мотивації хлопців, які бажають битися і воювати", - сказав нардеп. За його словами, знайти ці кошти в бюджеті можливо за рахунок звільнення з лав ЗСУ тих, хто не бажає воювати та спрямувати кошти на додаткову мотивацію військових, які знаходяться на передових позиціях і бажають захищати країну.