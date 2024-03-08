Вже наступного тижня. У країні ЄС різко скоротять виплати для українців
Ірландія різко скорочує виплати для українських біженців, які проживатимуть у державному житлі. Меншу допомогу новоприбулі отримуватимуть вже з наступного тижня.
Про це сказала міністр соціального захисту Хізер Хамфріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на extra.ie.
З початку війни Ірландія надала українським біженцям житло коштом держави та 220 євро на тиждень допомоги шукачам роботи.
Наступного тижня для новоприбулих біженців почнуть діяти скорочені ставки допомоги – 38,80 євро на тиждень, якщо вони проживатимуть у державному житлі.
Такі зміни уряд запровадив через великий потік людей та житлову кризу. Тепер Ірландію намагаються зробити менш привабливим напрямком для українців.
Відколи влада оголосила про скорочення виплат, потік людей різко знизився. Якщо торік прибували понад 700 біженців на тиждень, то у лютому 2024-го – 160 людей на тиждень.
"Ми не можемо вічно мати ситуацію, коли люди, які приїхали до Ірландії з України, отримують житло від держави, а також повне соціальне забезпечення", - заявив прем'єр-міністр Лео Варадкар.
За його словами, українцям, які самостійно знаходять житло, не варто хвилюватися за скорочення виплат.
Нагадаємо, ми писали, що в Ірландії розглядають нове скорочення виплат, яке стосуватиметься усіх українців, що живуть у державному житлі. Високі виплати для українців хочуть переглянути, бо ситуація з біженцями змінилася.
Також ми розповідали, що в Ірландії збільшать кількість житла для українських біженців. Місцева влада має забезпечити додаткові 150 об'єктів нерухомості.
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