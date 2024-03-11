Украинцам, не выехавшим из страны на фоне войны, обещают по 14 тысяч. В ЦПД ответили, правда ли это

"Выплаты" для не выехавших украинцев - правда или фейк

"В социальной сети TikTok распространяются сюжеты от имени украинских телеканалов, в которых сообщается, что "правительство приняло закон №3386 по единоразовой выплате в размере 14 тысяч гривен тем украинцам, которые с начала полномасштабного вторжения ни разу не выезжали за границу", - рассказали в ЦПД.

При этом украинцам предлагают "подать заявку" на получение так называемой помощи. Для этого их призывают переходить по ссылкам, размещенным под такими видео.

"На самом деле такие сюжеты фейковые и сгенерированы искусственным интеллектом, а закона №3386 вообще не существует. Подобный контент распространяется для повышения охватов анонимных TG-каналов, на которые и ведут ссылки в описании под видео", - пояснили в ЦПД.

Украинцев предупредили о новом фейке (фото: Telegram-канал ЦПИ)

Как уберечься от мошенников

Злоумышленники сознательно спекулируют на чувствительных для общества темах. При этом они пренебрегают правилами морального и этического поведения.

Чтобы не стать жертвами мошенников, верьте только официальным источникам информации и не переходите по неизвестным ссылкам, особенно если вам обещают какие-либо выплаты или помощь. При этом не делитесь личными данными.