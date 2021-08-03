Украинцам на АЗС заливають бензина больше, чем вмещает бак. Это обман или норма?

Украинские водители довольно часто возмущаются тем, что на АЗС им залили бензина больше, чем влезает в бак. Почти все уверенны: стали жертвой недобросовестных заправщиков.
Однако, "перелив" бензина - это, оказывается, норма. Почему не стоит скандалить на заправках в таких случаях - читайте в нашем материале ниже.
Обо всем по прядку. Сейчас в Facebook гуляет видео, на котором недовольный водитель ссорится с работниками популярной сети АЗС из-за того, что его машину заправили большим количеством топлива, чем вмещает бак.
"Как вы заправили 54 литра, если в машине - 45?! Причем бак не был пустой. Ваша колонка реально намахивает! Я не верю, что туда могло влезть 54 литра... Вы мне хотите сказать, что у меня объем бака резко увеличился на 10 литров?! Вызывайте полицию", - говорит мужчина на видео.
В комментариях к видео люди пишут, что тоже ставали "жертвами" заправщиков. При чем, на разных АЗС.
Но некоторые юзеры подмечают: такая "проблема" существует не только на украинских заправках.
Представители одной из популярной АЗС рассказали, как однажды к ним обратился гневный покупатель с претензией на то, что их сотрудники в бак автомобиля Skoda Fabia, рассчитанный на 40 л, влили почти на 20 л больше топлива.
"Как выяснилось, и это подтвердили производители Skoda, что действительно, реальный размер бака авто на 20% больше, чем заявлено в техпаспорте", - рассказали "заправщики".
Несколько лет назад эксперты "Київ Автомобільний" тоже столкнулись с подобной проблемой. Они оформили жалобу на горячей линии АЗС.
Через 3-4 дня получили письмо от официального представительства BMW о том, что в автомобиль может поместиться топлива больше, чем объем бака", - говорится в тексте на Facebook-странице организации.
Более подробно об єтой популярной проблеме рассказали недавно журналисты "Информатор Днепр" в своем видео "Почему в бак помещается больше топлива, чем его номинальный объем".
Кстати, недавно украинским водителям напомнили о важном налоге.
Ранее украинцам показали пошаговую инструкцию того, как растаможить "евробляху" онлайн.