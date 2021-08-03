Українцям на АЗС заливають бензину більше, ніж вміщує бак. Це обман чи норма?

Про все по прядку. Зараз у Facebook гуляє відео, на якому незадоволений водій свариться з працівниками популярної мережі АЗС через те, що його машину заправили великою кількістю палива, ніж вміщує бак.

"Як ви заправили 54 літри, якщо в машині-45?! Причому бак не був порожній. Ваша колонка реально намахує! Я не вірю, що туди могло влізти 54 літри... Ви мені хочете сказати, що у мене обсяг бака різко збільшився на 10 літрів?! Викликайте поліцію", - каже чоловік на відео.

У коментарях до відео люди пишуть, що теж ставали "жертвами" заправників. При чому, на різних АЗС.

У мене в" Ланосі " бак на 48 л. на деяких заправках заливали 54 літри

На газових, коли заправляємо до повного, така ж фігня

У мене на 97 літрів бак, а залізає 110

Мені в бак на 28 л всунули теж недавно 32 л

Але деякі юзери помічають: така "проблема" існує не тільки на українських заправках.

У мене недавно теж 54 літра в 52 влилося. Німеччина, не марочна заправка.

Дружина відпрацювала оператором на касі 5 років, правда в іншій мережі. Можу вам з усією відповідальністю сказати: оператор абсолютно ні при чому, так як ллє колонка. Всі питання до керівництва компанії та організації, яка отримує гроші за "правильну" настройку колонки. І це бич будь-якої АЗС в будь-якій країні. У Латвії, Литві, Польщі, Бельгії, Іспанії стикався з недоливом дизеля на автоматичних заправках.

Більше бензину - це не обман

Представники однієї з популярної АЗС розповіли, як одного разу до них звернувся гнівний покупець з претензією на те, що їх співробітники в бак автомобіля Skoda Fabia, розрахований на 40 л, влили майже на 20 л більше палива.

"Як з'ясувалося, і це підтвердили виробники Skoda, що дійсно, реальний розмір бака авто на 20% більше, ніж заявлено в техпаспорті", - розповіли "заправники".

Кілька років тому експерти "Київ Автомобільний" теж зіткнулися з подібною проблемою. Вони оформили скаргу на гарячій лінії АЗС.

Через 3-4 дні отримали лист від офіційного представництва BMW про те, що в автомобіль може поміститися палива більше, ніж обсяг бака", - йдеться в тексті на Facebook-сторінка організація.

Більш детально про цю популярну проблему розповіли нещодавно журналісти "Інформатор Дніпро" у своєму відео "Чому в бак поміщається більше палива, ніж його номінальний обсяг".