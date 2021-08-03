Українцям на АЗС заливають бензину більше, ніж вміщує бак. Це обман чи норма?

Українські водії досить часто обурюються тим, що на АЗС їм залили бензину більше, ніж влазить в бак. Майже всі впевнені: стали жертвою недобросовісних заправників.
Однак, "перелив" бензину-це, виявляється, норма. Чому не варто скандалити на заправках в таких випадках - читайте в нашому матеріалі нижче.
Про все по прядку. Зараз у Facebook гуляє відео, на якому незадоволений водій свариться з працівниками популярної мережі АЗС через те, що його машину заправили великою кількістю палива, ніж вміщує бак.
"Як ви заправили 54 літри, якщо в машині-45?! Причому бак не був порожній. Ваша колонка реально намахує! Я не вірю, що туди могло влізти 54 літри... Ви мені хочете сказати, що у мене обсяг бака різко збільшився на 10 літрів?! Викликайте поліцію", - каже чоловік на відео.
У коментарях до відео люди пишуть, що теж ставали "жертвами" заправників. При чому, на різних АЗС.
Але деякі юзери помічають: така "проблема" існує не тільки на українських заправках.
Представники однієї з популярної АЗС розповіли, як одного разу до них звернувся гнівний покупець з претензією на те, що їх співробітники в бак автомобіля Skoda Fabia, розрахований на 40 л, влили майже на 20 л більше палива.
"Як з'ясувалося, і це підтвердили виробники Skoda, що дійсно, реальний розмір бака авто на 20% більше, ніж заявлено в техпаспорті", - розповіли "заправники".
Кілька років тому експерти "Київ Автомобільний" теж зіткнулися з подібною проблемою. Вони оформили скаргу на гарячій лінії АЗС.
Через 3-4 дні отримали лист від офіційного представництва BMW про те, що в автомобіль може поміститися палива більше, ніж обсяг бака", - йдеться в тексті на Facebook-сторінка організація.
Більш детально про цю популярну проблему розповіли нещодавно журналісти "Інформатор Дніпро" у своєму відео "Чому в бак поміщається більше палива, ніж його номінальний обсяг".
До речі, нещодавно українським водіям нагадали про важливий податок.
Раніше українцям показали покрокову інструкцію того, як розмитнити "євробляху" онлайн.