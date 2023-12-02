Для українців змінили правила ввезення тварин за кордон: що потрібно знати

Що тепер змінилося

Ввезення домашніх тварин на територію Молдови може здійснюватися тільки за умови виконання таких вимог:

тварина ідентифікована за допомогою мікрочипу та вакцинована від сказу (вакцина чинна)

серологічний титр на сказ (три місяці очікування - між датами забору крові у разі сприятливого результату аналізу крові та видачею міжнародного сертифіката)

міжнародний сертифікат про стан здоров'я, що видається на основі ветеринарного свідоцтва

Перелік лікарень ветеринарної медицини, до компетенції яких належить оформлення та видача ветеринарних свідоцтв форма №1, з метою некомерційного переміщення домашніх тварин можна переглянути за посиланням.

У Києві це можна зробити за такими адресами:

вул. Волинська, 12

вул. Жмеринська, 5-Б

вул. Салтикова-Щедріна, 2

Для оформлення міжнародного сертифіката про стан здоров'я звертайтеся до відділів прикордонного інспекційного контролю управління державного контролю на кордоні Держпродспоживслужби за посиланням.

Як перетнути кордон з домашнім улюбленцем: чек-лист

Перегляньте вимоги країни-призначення щодо перетину кордону з домашньою твариною на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби у розділі "Вимоги до некомерційного переміщення".

Завітайте до лікаря ветеринарної медицини, щоб отримати чіпування, щеплення проти сказу (мінімальний вік з 12 тижнів), ветеринарно-санітарний паспорт на тварин у державній лікарні ветеринарної медицини.

Мінімально через 30 днів після дати вакцинації та за три місяці до дати переміщення здійсніть забір крові для дослідження на титр антирабічних антитіл. Забір здійснюється у державної лікарні ветеринарної медицини й направляється поштою до акредитованої лабораторії для дослідження чи звертайтесь до акредитованої лабораторії для забору та дослідження.

Відвідайте лікаря ветеринарної медицини, щоб здійснити протипаразитарні обробки, якщо це є вимогою країни-призначення та отримати ветеринарне свідоцтво Ф-1 у державній лікарні ветеринарної медицини.

Отримайте міжнародний ветеринарний сертифікат. Якщо подорожуєте залізничним транспортом, зверніться до територіальних органів Держпродспоживслужби на кордоні вашого регіону, автомобільним транспортом - до територіальних органів Держпродспоживслужби на кордоні вашого регіону чи до державного ветеринарного інспектора у пунктах пропуску, але заздалегідь уточнюйте режим роботи.