Для украинцев изменили правила ввоза животных за границу: что нужно знать

С 1 декабря для украинцев изменились условия выезда за границу с домашними животными. В частности, это касается граждан, планирующих поездки в Молдову. Теперь упрощенные условия отменяются.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области в Facebook.
Ввоз домашних животных на территорию Молдовы может производиться только при условии выполнения следующих требований:
Список больниц ветеринарной медицины, в компетенцию которых входит оформление и выдача ветеринарных свидетельств форма №1, с целью некоммерческого перемещения домашних животных можно просмотреть по ссылке.
В Киеве это можно сделать по следующим адресам:
Для оформления международного сертификата о состоянии здоровья обращайтесь в отделы пограничного инспекционного контроля управления государственного контроля на границе Госпродпотребслужбы по ссылке.
Просмотрите требования страны-назначения по пересечению границы с домашним животным на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы в разделе "Требования к некоммерческому перемещению".
Посетите врача ветеринарной медицины, чтобы получить чип, прививку против бешенства (минимальный возраст с 12 недель), ветеринарно-санитарный паспорт на животных в государственной больнице ветеринарной медицины.
Минимально через 30 дней после даты вакцинации и за три месяца до даты перемещения проведите забор крови для исследования на титр антирабических антител. Забор осуществляется в государственной больнице ветеринарной медицины и направляется по почте в аккредитованную лабораторию для исследования или обращайтесь в аккредитованную лабораторию для забора и исследования.
Посетите врача ветеринарной медицины, чтобы провести противопаразитарные обработки, если это требование страны назначения и получить ветеринарное свидетельство Ф-1 в государственной больнице ветеринарной медицины.
Получите международный ветеринарный сертификат. Если путешествуете железнодорожным транспортом, обратитесь в территориальные органы Госпродпотребслужбы на границе вашего региона, автомобильный транспорт - в территориальные органы Госпродпотребслужбы на границе вашего региона или к государственному ветеринарному инспектору на пунктах пропуска, но заранее уточняйте режим работы.
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