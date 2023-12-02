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Для українців змінили правила ввезення тварин за кордон: що потрібно знати

Україна, Субота 02 грудня 2023 12:06
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Для українців змінили правила ввезення тварин за кордон: що потрібно знати Нові правила ввезення тварин за кордон (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

З 1 грудня для українців змінилися умови виїзду за кордон з домашніми тваринами. Зокрема, це стосується громадян, які планують поїздки до Молдови. Відтепер спрощені умови скасовуються.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області у Facebook.

Що тепер змінилося

Ввезення домашніх тварин на територію Молдови може здійснюватися тільки за умови виконання таких вимог:

  • тварина ідентифікована за допомогою мікрочипу та вакцинована від сказу (вакцина чинна)
  • серологічний титр на сказ (три місяці очікування - між датами забору крові у разі сприятливого результату аналізу крові та видачею міжнародного сертифіката)
  • міжнародний сертифікат про стан здоров'я, що видається на основі ветеринарного свідоцтва

Перелік лікарень ветеринарної медицини, до компетенції яких належить оформлення та видача ветеринарних свідоцтв форма №1, з метою некомерційного переміщення домашніх тварин можна переглянути за посиланням.

У Києві це можна зробити за такими адресами:

  • вул. Волинська, 12
  • вул. Жмеринська, 5-Б
  • вул. Салтикова-Щедріна, 2

Для оформлення міжнародного сертифіката про стан здоров'я звертайтеся до відділів прикордонного інспекційного контролю управління державного контролю на кордоні Держпродспоживслужби за посиланням.

Як перетнути кордон з домашнім улюбленцем: чек-лист

Перегляньте вимоги країни-призначення щодо перетину кордону з домашньою твариною на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби у розділі "Вимоги до некомерційного переміщення".

Завітайте до лікаря ветеринарної медицини, щоб отримати чіпування, щеплення проти сказу (мінімальний вік з 12 тижнів), ветеринарно-санітарний паспорт на тварин у державній лікарні ветеринарної медицини.

Мінімально через 30 днів після дати вакцинації та за три місяці до дати переміщення здійсніть забір крові для дослідження на титр антирабічних антитіл. Забір здійснюється у державної лікарні ветеринарної медицини й направляється поштою до акредитованої лабораторії для дослідження чи звертайтесь до акредитованої лабораторії для забору та дослідження.

Відвідайте лікаря ветеринарної медицини, щоб здійснити протипаразитарні обробки, якщо це є вимогою країни-призначення та отримати ветеринарне свідоцтво Ф-1 у державній лікарні ветеринарної медицини.

Отримайте міжнародний ветеринарний сертифікат. Якщо подорожуєте залізничним транспортом, зверніться до територіальних органів Держпродспоживслужби на кордоні вашого регіону, автомобільним транспортом - до територіальних органів Держпродспоживслужби на кордоні вашого регіону чи до державного ветеринарного інспектора у пунктах пропуску, але заздалегідь уточнюйте режим роботи.

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