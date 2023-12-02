Для украинцев изменили правила ввоза животных за границу: что нужно знать

С 1 декабря для украинцев изменились условия выезда за границу с домашними животными. В частности, это касается граждан, планирующих поездки в Молдову. Теперь упрощенные условия отменяются.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области в Facebook .

Что теперь изменилось

Ввоз домашних животных на территорию Молдовы может производиться только при условии выполнения следующих требований:

животное идентифицировано с помощью микрочипа и вакцинировано от бешенства (вакцина действующая)

серологический титр бешенства (три месяца ожидания - между датами забора крови в случае благоприятного результата анализа крови и выдачей международного сертификата)

международный сертификат о состоянии здоровья, выдаваемый на основе ветеринарного свидетельства

Список больниц ветеринарной медицины, в компетенцию которых входит оформление и выдача ветеринарных свидетельств форма №1, с целью некоммерческого перемещения домашних животных можно просмотреть по ссылке.

В Киеве это можно сделать по следующим адресам:

ул. Волынская, 12

ул. Жмеринская, 5-Б

ул. Салтыкова-Щедрина, 2

Для оформления международного сертификата о состоянии здоровья обращайтесь в отделы пограничного инспекционного контроля управления государственного контроля на границе Госпродпотребслужбы по ссылке.

Как пересечь границу с домашним любимцем: чек-лист

Просмотрите требования страны-назначения по пересечению границы с домашним животным на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы в разделе "Требования к некоммерческому перемещению".

Посетите врача ветеринарной медицины, чтобы получить чип, прививку против бешенства (минимальный возраст с 12 недель), ветеринарно-санитарный паспорт на животных в государственной больнице ветеринарной медицины.

Минимально через 30 дней после даты вакцинации и за три месяца до даты перемещения проведите забор крови для исследования на титр антирабических антител. Забор осуществляется в государственной больнице ветеринарной медицины и направляется по почте в аккредитованную лабораторию для исследования или обращайтесь в аккредитованную лабораторию для забора и исследования.

Посетите врача ветеринарной медицины, чтобы провести противопаразитарные обработки, если это требование страны назначения и получить ветеринарное свидетельство Ф-1 в государственной больнице ветеринарной медицины.

Получите международный ветеринарный сертификат. Если путешествуете железнодорожным транспортом, обратитесь в территориальные органы Госпродпотребслужбы на границе вашего региона, автомобильный транспорт - в территориальные органы Госпродпотребслужбы на границе вашего региона или к государственному ветеринарному инспектору на пунктах пропуска, но заранее уточняйте режим работы.