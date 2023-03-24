"Українців вбивають за національну приналежність": Потап зробив гучну заяву на заході від ООН

Що відомо про подію

Основною метою Anti Racism Live є підвищити обізнаність аудиторії про Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації. Потап став одним зі спікерів.

Завдяки події артисту вдалось вчергове привернути увагу світу до війни в Україні та нагадати, як важливо продовжувати надавати нашій державі військову та гуманітарну допомогу.

Проєкт Anti Racism Live відомий дискусіями навколо питань справедливості, рівності, різноманітності та миру. У заході беруть участь всесвітньо відомі міжнародні діячі, активісти, творці та лідери думок з усього світу.

Про що заявив Потап у своїй промові

У своїй промові співак та продюсер наголосив на тому, що сьогодні українців вбивають за національну приналежність та любов до своєї країни.

"Сьогодні одна з моїх місій як українського артиста - боротися з пропагандою та розповідати світові правду про війну в Україні. Упродовж віків митці завжди відігравали важливу роль у поширенні правди, використовуючи свою публічність для привернення уваги до суспільно важливих проблем та надання моральної підтримки", - заявив артист.

Також він подякував проєкту за можливість нагадати світові про боротьбу українського народу за свободу та право жити на власній землі.

"Ми живемо в 21 столітті і повинні захищати права людей і сприяти рівності для всіх. Кожна людина народжується вільною та рівною, і сьогодні українці є символом стійкості та незламності. Маю надію, що весь світ, спостерігаючи за цією війною, надихнеться боротьбою українців і приділятиме більше уваги повазі один до одного. Підтримуючи Україну, ви підтримуєте сторону добра і справедливості", - додав Потап.