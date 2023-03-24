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"Украинцев убивают за национальную принадлежность": Потап сделал громкое заявление на мероприятии от ООН

Потап на международном мероприятии напомнил миру, как важно поддерживать Украину (фото: предоставлено прессслужбой артиста)
Автор: Василина Копытко

Потап произнес громкую речь о войне в Украине на мероприятии Anti Racism Live. Это событие происходит в рамках проекта, организованного в партнерстве с ООН - Peace One Day.

Подробнее о международном событии и речи артиста читайте в материале ниже.

Что известно о событии

Основной целью Anti Racism Live является повышение осведомленности аудитории о Международном дне борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Потап стал одним из спикеров.

Благодаря событию артисту удалось в очередной раз привлечь внимание мира к войне в Украине и напомнить, как важно продолжать оказывать нашему государству военную и гуманитарную помощь.

Проект Anti Racism Live известен дискуссиями по вопросам справедливости, равенства, разнообразия и мира. В мероприятии принимают участие всемирно известные международные деятели, активисты, творцы и лидеры мнений со всего мира.

О чем заявил Потап в своей речи

В своей речи певец и продюсер отметил, что сегодня украинцев убивают за национальную принадлежность и любовь к своей стране.

"Сегодня одна из моих миссий как украинского артиста - бороться с пропагандой и рассказывать миру правду о войне в Украине. На протяжении веков артисты всегда играли важную роль в распространении правды, используя свою публичность для привлечения внимания к общественно важным проблемам и оказанию моральной поддержки", - заявил Потап.

Также он поблагодарил проект за возможность напомнить миру о борьбе украинского народа за свободу и право жить на собственной земле.

"Мы живем в 21 веке и должны защищать права людей и содействовать равенству для всех. Каждый человек рождается свободным и ровным, и сегодня украинцы являются символом стойкости и несгибаемости. Надеюсь, что весь мир, наблюдая за этой войной, вдохновится борьбой украинцев и будет уделять больше внимания уважению друг к другу. Поддерживая Украину, вы поддерживаете сторону добра и справедливости", - добавил Потап.

Раньше мы писали о том, что украинские музыканты "ограбили" цветочный магазин ради удивительной цели.

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