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Музиканти "пограбували" квітковий магазин у Києві заради дивної мети

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П'ятниця 24 березня 2023 17:33
Музиканти "пограбували" квітковий магазин у Києві заради дивної мети Учасники квіткіс "пограбували" квітковий магазин (YouTube / кадр з відео)
Автор: Василина Копитко

Київський панк-гурт квіткіс показав нове відео "Танців не буде", режисером якого стала молода кліпмейкер Ярослава Дюна.

Що кажуть музиканти про сингл і кліп - читайте в нашому матеріалі нижче.

При чому тут Гай Річі?

У пісні "Танців не буде", за твердженням самих артистів, вони поєднали "підліткову романтику й зневагу до недолугого контингенту пафосних клубів, заворожуючу красу нічного Києва і нерозділене кохання, бадьорість і виснагу".

Музиканти &quot;пограбували&quot; квітковий магазин у Києві заради дивної метиЦе перша повноформатна відеоробота для квіткіс (YouTube / кадр з відео)

Приблизно таким вийшов і кліп.

"Ярослава втілила на екрані круту і небанальну історію. Вийшла весела короткометражка про пограбування і кохання в стилі… Ну, якби ми коротко комусь описували цей стиль, то сказали б так: "Уявіть кіно, над яким спільно працювали Ґай Річі, Роуен Аткінсон, Луї де Фюнес і Іван Миколайчук…" - коментують музиканти квіткіс.

Нагадаємо, попередню пісню "Анатомія" квіткіс присвятили очільнику ПЦУ митрополиту Епіфанію.

А восени панки показали дуже красиве відео до Дня захисників і захисниць України.

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