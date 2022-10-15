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Українців просять максимально заощаджувати електроенергію: як це можна зробити

Як економити електроенергію (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Внаслідок ракетного обстрілу об'єкта енергетичної інфраструктури у Київській області 15 жовтня людей просять ощадливо споживати електроенергію.Також киян та жителів області попередили про можливі відключення електроенергії.

Як можна максимально заощадити електроенергію - читайте нижче.

Українців особливо закликають економити електроенергію - від 17:00 до 23.00.

Зокрема, для того, щоб тотально зекономити електроенергію, потрібно обмежити використання такими приладами:

  • електрочайником;
  • електроплиткою;
  • кавоваркою;
  • мікрохвильовкою;
  • пилососом;
  • посудомийною машиною;
  • електричною духовкою;
  • праскою;
  • пральною машиною;
  • бойлером;
  • електрообігрівачем;
  • телевізором;
  • комп'ютером.

У ДТЕК заявили, що мешканцям варто споживати на 35-40% менше електроенергії, аби зменшити ймовірність віялових відключень світла. Також бізнес просять тимчасово відключити підсвітку вітрин та вивісок. Графік ймовірних віялових відключень у столиці обіцяють оприлюднити пізніше.

Дієві способи, які зекономлять електроенергію

Зокрема, якщо змінити всі лампи у квартирі на енергозберігаючі, то можна заощадити електрику у 4-6 разів.

Також менше електроенергії витрачати допоможуть начисто вимиті вікна та світлі стіни. Варто пам'ятати, що чиста та світла квартира зекономить 10% електрики.

Можна встановити сенсорні світильники у коридорі. В результаті світло вмикатиметься тільки за гострої потреби і вимикатиметься автоматично.

Окрім того, можна користуватись настільними лампами, щоб не включати центральне освітлення.

Не забувайте кип'ятити в електрочайнику тільки стільки води, скільки необхідно прямо зараз. Не потрібно робити запасів. Так ви витратите менше енергії.

Якщо в будинку електрична плита, то використовуйте для приготування посуд, який чітко відповідає діаметру конфорок. Це зекономить 5-10% енергії.

До того ж не варто забувати накривати посуд кришкою, адже так страва готуватиметься набагато швидше і енергії буде витрачено на 30% менше.

Раніше ми розповідали про те, які прилади варто відключати задля економії електроенергії.

Також писали, які неочевидні речі вам точно можуть знадобитися цієї зими.

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