Які прилади не можна вмикати сьогодні: перелік
Пік споживання електроенергії припадає на проміжок часу із 17:00 до 23:00. У ці години найбільше працюють побутові прилади. Проте сьогодні українців закликають обмежити їх використання.
ДСНС опублікували, які прилади не вмикати сьогодні, щоб допомогти Україні вистояти.
Які прилади сьогодні вмикати не можна?
У пікові години за можливості не користуйтеся такими енерговитратними приладами, як:
- електрообігрівачі
- бойлери
- електроплити
- мікрохвильовки
- пральні машини
- електрочайники
- кавоварки
- праски
Чому це важливо?
У вечірні години навантаження на електромережі подвоюється. Поза критичними ситуаціями ТЕЦ впораються з цим, проте внаслідок сьогоднішніх обстрілів їм потрібен час на відновлення електропостачання.
У зв'язку з цим українців просять за можливості обмежити використання найбільш енергозатратних побутових приладів.
"Так кожен зможе зробити нашу енергосистему більш стійкою, поки завершиться екстрене відновлення!" - додають у ДСНС.
Раніше ми розповідали, як нагріти воду та використати менше електроенергії.
Читайте також, що робити в разі зникнення мобільного зв'язку.