Окупанти атакували ракетами Київську область: що відомо

В суботу, 15 жовтня, окупанти здійснили ракетний удар по Київській області. Атаковано одну із громад області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської області Олексія Кулеби.

"Потужний вибух в результаті ракетного обстрілу одного з районів Київської області. Сьогодні близько 7 ранку РФ здійснила чергову атаку по інфраструктурі області. За даними постраждалих зараз немає", - написав в Telegram глава поліції Київської області Андрія Небітова.

Оновлено 8.45. Внаслідок ракетного удару по громаді стався потужний вибух. Окупанти завдали удару по інфраструктурі області.

"Не фіксуйте місце влучання та не викладайте фото й відео до мереж", - додав Кулеба.

Очільник регіону попрохав залишайтесь в укриттях до відбою тривоги.

"Ракетний удар по одній із громад області. Усі служби працюють, рятувальники на місці. Попередньо без жертв", - написав він.

Як повідомлялось, російські окупанти у четвер вранці, 13 жовтня, атакували іранськими дронами-камікадзе Київську область. Під час атаки були зафіксовані три обстріли Бучанського району.

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