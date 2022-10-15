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Украинцев просят максимально экономить электроэнергию: как это можно сделать

Как экономить электроэнергию (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В результате ракетных обстрелов объекта энергетической инфраструктуры в Киевской области 15 октября людей просят бережливо потреблять электроэнергию. Также киевлян и жителей области предупредили о возможных отключениях электроэнергии.

Как можно максимально сэкономить электроэнергию - читайте ниже.

Украинцев особо призывают экономить электроэнергию - с 17:00 до 23.00.

В частности, для того, чтобы тотально сэкономить электроэнергию, нужно ограничить использование следующими приборами:

  • электрочайником;
  • электроплиткой;
  • кофеваркой;
  • микроволновкой;
  • пылесосом;
  • посудомоечной машиной;
  • электрической духовкой;
  • утюгом;
  • стиральной машиной;
  • бойлером;
  • электрообогревателем;
  • телевизором;
  • компьютером.

В ДТЭК заявили, что жителям следует потреблять на 35-40% меньше электроэнергии, чтобы уменьшить вероятность веерных отключений света. Также бизнес просят временно отключить подсветку витрин и вывесок. График вероятных веерных отключений в столице обещают обнародовать позже.

Действенные способы, которые сэкономят электроэнергию

В частности, если сменить все лампы в квартире на энергосберегающие, можно сэкономить электричество в 4-6 раз.

Также меньше электроэнергии тратить помогут вымытые окна и светлые стены. Следует помнить, что чистая и светлая квартира сэкономит 10% электричества.

В коридоре можно установить сенсорные светильники. В результате свет будет включаться только при острой необходимости и выключаться автоматически.

Кроме того, можно использовать настольные лампы, чтобы не включать центральное освещение.

Не забывайте кипятить в электрочайнике только столько воды, сколько нужно прямо сейчас. Не нужно делать запасы. Так вы потратите меньше энергии.

Если в доме электрическая плита, то используйте для приготовления посуду, которая четко соответствует диаметру конфорок. Это сэкономит 5-10% энергии.

К тому же не стоит забывать накрывать посуду крышкой, ведь так блюдо будет готовиться гораздо быстрее, и энергии будет израсходовано на 30% меньше.

Ранее мы рассказывали о том, какие приборы следует отключать для экономии электроэнергии.

Также писали, какие неочевидные вещи вам точно могут пригодиться этой зимой.

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