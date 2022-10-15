Украинцев просят максимально экономить электроэнергию: как это можно сделать

В результате ракетных обстрелов объекта энергетической инфраструктуры в Киевской области 15 октября людей просят бережливо потреблять электроэнергию. Также киевлян и жителей области предупредили о возможных отключениях электроэнергии.
Как можно максимально сэкономить электроэнергию - читайте ниже.
Украинцев особо призывают экономить электроэнергию - с 17:00 до 23.00.
В частности, для того, чтобы тотально сэкономить электроэнергию, нужно ограничить использование следующими приборами:
В ДТЭК заявили, что жителям следует потреблять на 35-40% меньше электроэнергии, чтобы уменьшить вероятность веерных отключений света. Также бизнес просят временно отключить подсветку витрин и вывесок. График вероятных веерных отключений в столице обещают обнародовать позже.
В частности, если сменить все лампы в квартире на энергосберегающие, можно сэкономить электричество в 4-6 раз.
Также меньше электроэнергии тратить помогут вымытые окна и светлые стены. Следует помнить, что чистая и светлая квартира сэкономит 10% электричества.
В коридоре можно установить сенсорные светильники. В результате свет будет включаться только при острой необходимости и выключаться автоматически.
Кроме того, можно использовать настольные лампы, чтобы не включать центральное освещение.
Не забывайте кипятить в электрочайнике только столько воды, сколько нужно прямо сейчас. Не нужно делать запасы. Так вы потратите меньше энергии.
Если в доме электрическая плита, то используйте для приготовления посуду, которая четко соответствует диаметру конфорок. Это сэкономит 5-10% энергии.
К тому же не стоит забывать накрывать посуду крышкой, ведь так блюдо будет готовиться гораздо быстрее, и энергии будет израсходовано на 30% меньше.
Ранее мы рассказывали о том, какие приборы следует отключать для экономии электроэнергии.
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