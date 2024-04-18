Українців просять економити світло: які прибори споживають максимум

Українців закликають економити електроенергію через різке похолодання. Людей просять економити світло особливо у вечірні години - з 19:00 до 22:00.

В матеріалі РБК-Україна (проект Styler) читайте, які прибори "з'їдають" багато електроенергії та як краще економити.

Які прибори є енергозатратні

За даними німецької Федеральної асоціації управління енергетики та водними ресурсами (BDEW), найбільші обсяги електроенергії споживаються вдома на такі потреби:

28% - телевізори, ігрові приставки та комп’ютери; 14% - прання та сушіння одягу; 13% -освітлення; 11% - холодильники та морозильники; 9% - приготування їжі; 8% - миття посуду.

У місячному розрізі найбільш енергоефективними приладами є:

персональний комп’ютер (ноутбук споживає менше енергії);

холодильник (оскільки він працює цілодобово);

телевізор (часто його вмикають «на фоні»);

пральна машина;

кондиціонер;

обігрівачі та бойлер.

Зауважено, що навантаження на мережу різко підвищується внаслідок використання електрочайників, мікрохвильових печей, електродуховок та плит, прасок, фенів та пилотягів. Рекомендується утримуватися від їх використання в пікові години – з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

Як економити світло

Замініть лампочки

Дослідження німецької Федеральної асоціації управління енергетики та водних ресурсів (BDEW) показує, що освітлення квартири споживає найбільше електроенергії. Наприклад, якщо лампа потужністю 75 Вт працює дві години на добу у передпокої, годину у туалеті, три години у ванній, п'ять годин на кухні та шість годин у кімнаті, то щомісячне споживання електроенергії на освітлення складе 65,2 кВт.

Проте, якщо замінити лампи розжарювання енергозберігаючими (які споживають 0,022 кВт/год), місячне споживання електроенергії на освітлення можна скоротити до 19 кВт.

Дотримуйтеся рекомендацій від виробників приладів

Також слід уважно дотримуватися рекомендацій виробників, що дозволяє економити електроенергію при їхній експлуатації:

не заповнюйте електрочайник повністю, якщо вам потрібно лише чашка чаю;

розміщуйте холодильник біля зовнішньої стіни та подалі від нагрівальних приладів, таких як плита або радіатори опалення;

не перевантажуйте пральну машину, оскільки це збільшує споживання електроенергії;

регулярно проводьте технічне обслуговування електроприладів, таке як очищення накипу з чайника та бойлера, розморожування холодильника, очищення фільтрів і мішка пилососа та інше.

Вимикайте прилади з розеток, коли ви ними не користуєтесь. Багато техніки в будинку перебувають в постійному режимі очікування, такі як телевізори, комп'ютери, мікрохвильові печі, мультиварки, зарядні пристрої для смартфонів і багато іншого. Однак всі вони постійно споживають електрику, тому важливо вимикати їх з розеток, коли вони не використовуються. Це дозволяє значно заощадити електроенергію.

Уникайте використання приладів у пікові години. Спробуйте обмежувати використання приладів, які споживають електроенергію у пікові години, які припадають з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00. Це допоможе зменшити ризик раптового вимкнення електропостачання через перевантаження мережі.