У ДТЕК назвали умови для введення графіків відключення світла по всій Україні

Енергетики не виключають введення погодинних графіків відключення світла в Україні. Є чотири умови, за яких можуть ввести обмеження по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що на українців можуть чекати відключення світла якщо не буде відновлена теплова генерація. Інша складова - це підвищення споживання електроенергії через спеку. Зазвичай це відбувається у липні і серпні.

"По-третє, не буде вистачати обсягу електроенергії, яку ми отримуємо з Європи. І, по-четверте, не буде можливості передати у певні регіони необхідний обсяг електроенергії. Тоді єдиний спосіб збалансувати систему - це знизити споживання. Зменшити споживання можна єдиним способом - це погодинними графіками відключення", - пояснив Сахарук.

При цьому він наголосив, що лише при здійсненні всіх вищеназваних умов є ймовірність введення погодинних графіків відключення світла по всій Україні.