Украинцев просят экономить свет: какие приборы потребляют максимум

Украинцев призывают экономить электроэнергию из-за резкого похолодания. Людей просят экономить свет особенно в вечерние часы – с 19:00 до 22:00.

В материале РБК-Украина (проект Styler) читайте, какие приборы съедают много электроэнергии и как лучше экономить.

Какие приборы являются энергозатратными

По данным германской Федеральной ассоциации управления энергетики и водными ресурсами (BDEW), наибольшие объемы электроэнергии потребляются дома на следующие нужды:

28% - телевизоры, игровые приставки и компьютеры; 14% - стирка и сушка одежды; 13% - освещение; 11% - холодильники и морозильники; 9% - приготовление пищи; 8% - мытье посуды.

В месячном разрезе наиболее энергоэффективными приборами являются:

персональный компьютер (ноутбук потребляет меньше энергии);

холодильник (поскольку он работает круглосуточно);

телевизор (часто его включают "на фоне");

стиральная машина;

кондиционер;

обогреватели и бойлеры.

Замечено, что нагрузка на сеть резко повышается в результате использования электрочайников, микроволновок, электродуховок и плит, утюгов, фенов и пылетягов. Рекомендуется воздерживаться от их использования в пиковые часы – с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.

Как экономить свет

Замените лампочки

Исследование немецкой Федеральной ассоциации управления энергетики и водных ресурсов (BDEW) показывает, что освещение квартиры потребляет больше электроэнергии. Например, если лампа мощностью 75 Вт работает два часа в сутки в прихожей, час в туалете, три часа в ванной, пять часов в кухне и шесть часов в комнате, то ежемесячное потребление электроэнергии на освещение составит 65,2 кВт.

Однако, если заменить лампы накаливания энергосберегающими (потребляющими 0,022 кВт/ч), месячное потребление электроэнергии на освещение можно сократить до 19 кВт.

Следуйте рекомендациям от изготовителей приборов

Также следует внимательно соблюдать рекомендации производителей, что позволяет экономить электроэнергию при их эксплуатации:

не заполняйте электрочайник полностью, если вам нужна только чашка чая;

размещайте холодильник у наружной стены и подальше от нагревательных приборов, таких как плита или радиаторы отопления;

не перегружайте стиральную машину, поскольку это увеличивает потребление электроэнергии;

регулярно проводите техническое обслуживание электроприборов, такое как очистка накипи из чайника и бойлера, размораживание холодильника, очистка фильтров и мешок пылесоса и прочее.

Выключайте приборы из розеток, когда вы ими не пользуетесь. Многие техники в доме находятся в постоянном режиме ожидания, такие как телевизоры, компьютеры, микроволновые печи, мультиварки, зарядные устройства для смартфонов и многое другое. Однако все они постоянно потребляют электричество, поэтому важно выключать их из розеток, когда они не используются. Это позволяет значительно сэкономить электроэнергию.

Избегайте использования приборов в пиковые часы. Попытайтесь ограничивать использование приборов, потребляющих электроэнергию в пиковые часы, которые приходятся с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00. Это поможет уменьшить риск внезапного отключения электроснабжения из-за перегрузки сети.