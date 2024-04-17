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Українців закликають економити електроенергію через різке похолодання

Україна, Середа 17 квітня 2024 21:26
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Українців закликають економити електроенергію через різке похолодання Фото: українців закликають економити електроенергію через різке похолодання (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Через різке похолодання в Україні енергетики закликають населення та бізнес економити електроенергію, особливо у вечірні години - з 19:00 до 22:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

"Є високий ризик, що завтра нам всім може не вистачити генерації + імпорту. Тому, щоб не дійти до обмежень, пропоную всім (як населенню, так і бізнесу) економно користуватися світлом з 19:00 до 22:00, а прання перенести на інші години", - написав Коваленко.

Він зазначив, що це необхідно, щоб завтрашній день пройти день без обмежень.

Обстріли енергетики України

Нагадаємо, у березні росіяни відновили удари по українській енергетиці.

Після масованих атак спостерігалися перебої зі світлом у декількох регіонах, найважча ситуація була у Харкові та області. Там досі частково діють відключення світла.

Як відомо, у регіоні була серйозно пошкоджена Зміївська ТЕС.

Крім того, під час атаки 22 березня були пошкоджені всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕЦ.

Під час останньої масованої атаки була знищена Трипільська ТЕС у Київській області. "Центренерго" втратило 100% генерації.

Детальніше про удар по ТЕС - у матеріалі РБК-Україна.

Додамо, раніше у ДТЕК назвали умови для введення графіків відключення світла по всій Україні.

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енергетики Електроенергія Відключеня світла
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