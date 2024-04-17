Українців закликають економити електроенергію через різке похолодання

Через різке похолодання в Україні енергетики закликають населення та бізнес економити електроенергію, особливо у вечірні години - з 19:00 до 22:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

Він зазначив, що це необхідно, щоб завтрашній день пройти день без обмежень.

"Є високий ризик, що завтра нам всім може не вистачити генерації + імпорту. Тому, щоб не дійти до обмежень, пропоную всім (як населенню, так і бізнесу) економно користуватися світлом з 19:00 до 22:00, а прання перенести на інші години", - написав Коваленко.

Обстріли енергетики України

Нагадаємо, у березні росіяни відновили удари по українській енергетиці.

Після масованих атак спостерігалися перебої зі світлом у декількох регіонах, найважча ситуація була у Харкові та області. Там досі частково діють відключення світла.

Як відомо, у регіоні була серйозно пошкоджена Зміївська ТЕС.

Крім того, під час атаки 22 березня були пошкоджені всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕЦ.

Під час останньої масованої атаки була знищена Трипільська ТЕС у Київській області. "Центренерго" втратило 100% генерації.

Детальніше про удар по ТЕС - у матеріалі РБК-Україна.

Додамо, раніше у ДТЕК назвали умови для введення графіків відключення світла по всій Україні.

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