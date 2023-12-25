Українців просять про допомогу хлопчику, чиї родичі загинули від вибуху у Львові. Дитина втратила батька та житло

Що відомо про хлопчика та його родину

"На жаль, у такий світлий день маємо чимало прикрих новин. 23 грудня увесь Львів був шокований звісткою про вибух у будинку по вулиці Княгині Ольги. Загинули люди. Цими людьми були батько та дідусь нашого вихованця 2014 р.н. Артема Ониська. Родина Артема залишилась без найрідніших людей і без будинку напередодні Різдва", - йдеться у повідомленні.

Також у школі додали, що два рідних дядьки дитини до повномасштабної війни РФ проти України були професійними футболістами та грали, зокрема, у ФК "Львів". Після 24 лютого 2022 року вони стали на захист України.

"Найменше, чим ми можемо допомогти у цей важкий Різдвяний час, це долучитися фінансово до відновлення житла для сім'ї", - додали у школі.

Реквізити для збору коштів:

ПриватБанк 4149499802807592 (картка брата, Павло Онисько)

Монобанк - збір для мами Артема Анни Новосад - банка.

Під завалами на місці вибуху у Львові знайшли тіла загиблих (фото: t.me/dsns_telegram)

Вибух у Львові - що відомо

23 грудня у Львові вибухнув приватний будинок. Одразу стало відомо, що під завалами можуть бути люди.

24 грудня поліція порушила справу та назвала кількість жертв і потерпілих внаслідок вибуху. Загинули троє людей, ще троє отримати травми.