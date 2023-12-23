У Львові вибухнув приватний будинок: під завалами можуть бути люди
У Львові стався вибух в приватному будинку. Під завалами наразі можуть перебувати люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Андрія Садового.
За словами мера, на вул. Княгині Ольги стався вибух у приватному будинку. В результаті вибуху є руйнування опорних стін.
"Можливо під завалами люди. На місці працюють рятувальні служби", - додав він.
Фото: у Львові стався вибух в будинку (t.me/andriysadovyi)
Садовий заявив, що наразі встановлюються причини та наслідки інциденту.
Перекриття дороги
Правоохоронці повідомили, що рух вулицею Княгині Ольги від вулиці Сахарова до вулиці Володимира Великого в напрямку вулиці Наукової перекритий у зв'язку з вибухом, що спричинив пожежу у житловому будинку.
"Патрульні забезпечують регулювання дорожнього руху, охорону місця події та допомагають іншим службам у ліквідації наслідків", - додали в поліції.
Вибухи в Україні
Нагадаємо, вранці 22 червня в одній із багатоповерхівок Києва у Дніпровському районі стався вибух газу. Спочатку повідомлялося про одного загиблого, пізніше – про двох. Пізніше кількість постраждалих зросла до п'яти.
Крім того, у Дніпровському районі Києва 19 березня в під'їзді житлового будинку стався вибух невстановленого предмета. Чоловік, який знаходився біля будинку, отримав баротравму. Також були пошкоджені стіни під'їзду і вікна у квартирах.
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