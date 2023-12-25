RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцев просят о помощи мальчику, чьи родные погибли из-за взрыва во Львове. Ребенок потерял отца и жилье

Неравнодушных просят присоединиться к сбору
Автор: Полина Иваненко

Украинцев просят о помощи для мальчика Артема Онисько из Львова. 23 декабря в результате взрыва ребенок потерял отца и дедушку, его семья оставалась без жилья.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт детско-юношеской школы ФК "Львов".

Что известно о мальчике и его семье

"К сожалению, в такой светлый день есть немало досадных новостей. 23 декабря весь Львов был шокирован известием о взрыве в доме по улице Княгини Ольги. Погибли люди. Этими людьми были отец и дедушка нашего воспитанника 2014 г.р. Артема Онисько. Семья Артема осталась без самых родных людей и без дома в канун Рождества", - говорится в сообщении.

Также в школе добавили, что два родных дяди ребенка до полномасштабной войны РФ против Украины были профессиональными футболистами и играли, в частности, в ФК "Львов". После 24 февраля 2022 они стали на защиту Украины.

"Меньшее, чем мы можем помочь в это тяжелое Рождественское время, это приобщиться финансово к восстановлению жилья для семьи", - добавили в школе.

Реквизиты для сбора средств:

  • ПриватБанк 4149499802807592 (карта брата, Павел Онисько)
  • Монобанк – сбор для мамы Артема Анны Новосад - банка.

Под завалами на месте взрыва во Львове обнаружили тела погибших (фото: t.me/dsns_telegram)

Взрыв во Львове - что известно

23 декабряво Львове взорвался частный дом. Сразу стало известно, что под завалами могут находиться люди.

24 декабря полиция возбудила дело и назвала количество жертв и пострадавших в результате взрыва. Погибли три человека, еще трое получили травмы.

Читайте РБК-Украина в Google News
благотоврительностьдітиВзрыв