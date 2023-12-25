Украинцев просят о помощи мальчику, чьи родные погибли из-за взрыва во Львове. Ребенок потерял отца и жилье

Что известно о мальчике и его семье

"К сожалению, в такой светлый день есть немало досадных новостей. 23 декабря весь Львов был шокирован известием о взрыве в доме по улице Княгини Ольги. Погибли люди. Этими людьми были отец и дедушка нашего воспитанника 2014 г.р. Артема Онисько. Семья Артема осталась без самых родных людей и без дома в канун Рождества", - говорится в сообщении.

Также в школе добавили, что два родных дяди ребенка до полномасштабной войны РФ против Украины были профессиональными футболистами и играли, в частности, в ФК "Львов". После 24 февраля 2022 они стали на защиту Украины.

"Меньшее, чем мы можем помочь в это тяжелое Рождественское время, это приобщиться финансово к восстановлению жилья для семьи", - добавили в школе.

Реквизиты для сбора средств:

ПриватБанк 4149499802807592 (карта брата, Павел Онисько)

Монобанк – сбор для мамы Артема Анны Новосад - банка.

Под завалами на месте взрыва во Львове обнаружили тела погибших (фото: t.me/dsns_telegram)

Взрыв во Львове - что известно

23 декабряво Львове взорвался частный дом. Сразу стало известно, что под завалами могут находиться люди.

24 декабря полиция возбудила дело и назвала количество жертв и пострадавших в результате взрыва. Погибли три человека, еще трое получили травмы.