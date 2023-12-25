Українців просять про допомогу хлопчику, чиї родичі загинули від вибуху у Львові. Дитина втратила батька та житло
Українців просять про допомогу для хлопчика Артема Ониська зі Львова. 23 грудня внаслідок вибуху дитина втратила батька та дідуся, його родина залишалася без житла.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт дитячо-юнацької школи ФК "Львів".
Що відомо про хлопчика та його родину
"На жаль, у такий світлий день маємо чимало прикрих новин. 23 грудня увесь Львів був шокований звісткою про вибух у будинку по вулиці Княгині Ольги. Загинули люди. Цими людьми були батько та дідусь нашого вихованця 2014 р.н. Артема Ониська. Родина Артема залишилась без найрідніших людей і без будинку напередодні Різдва", - йдеться у повідомленні.
Також у школі додали, що два рідних дядьки дитини до повномасштабної війни РФ проти України були професійними футболістами та грали, зокрема, у ФК "Львів". Після 24 лютого 2022 року вони стали на захист України.
"Найменше, чим ми можемо допомогти у цей важкий Різдвяний час, це долучитися фінансово до відновлення житла для сім'ї", - додали у школі.
Реквізити для збору коштів:
- ПриватБанк 4149499802807592 (картка брата, Павло Онисько)
- Монобанк - збір для мами Артема Анни Новосад - банка.
Під завалами на місці вибуху у Львові знайшли тіла загиблих (фото: t.me/dsns_telegram)
Вибух у Львові - що відомо
23 грудня у Львові вибухнув приватний будинок. Одразу стало відомо, що під завалами можуть бути люди.
24 грудня поліція порушила справу та назвала кількість жертв і потерпілих внаслідок вибуху. Загинули троє людей, ще троє отримати травми.
Раніше ми вже розповідали, що українців з усього світу просять допомогти нашим захисникам.