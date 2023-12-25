ua en ru
Пн, 25 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українців просять про допомогу хлопчику, чиї родичі загинули від вибуху у Львові. Дитина втратила батька та житло

Понеділок 25 грудня 2023 20:53
UA EN RU
Українців просять про допомогу хлопчику, чиї родичі загинули від вибуху у Львові. Дитина втратила батька та житло Небайдужих просять долучитися до збору
Автор: Поліна Іваненко

Українців просять про допомогу для хлопчика Артема Ониська зі Львова. 23 грудня внаслідок вибуху дитина втратила батька та дідуся, його родина залишалася без житла.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт дитячо-юнацької школи ФК "Львів".

Що відомо про хлопчика та його родину

"На жаль, у такий світлий день маємо чимало прикрих новин. 23 грудня увесь Львів був шокований звісткою про вибух у будинку по вулиці Княгині Ольги. Загинули люди. Цими людьми були батько та дідусь нашого вихованця 2014 р.н. Артема Ониська. Родина Артема залишилась без найрідніших людей і без будинку напередодні Різдва", - йдеться у повідомленні.

Також у школі додали, що два рідних дядьки дитини до повномасштабної війни РФ проти України були професійними футболістами та грали, зокрема, у ФК "Львів". Після 24 лютого 2022 року вони стали на захист України.

"Найменше, чим ми можемо допомогти у цей важкий Різдвяний час, це долучитися фінансово до відновлення житла для сім'ї", - додали у школі.

Реквізити для збору коштів:

  • ПриватБанк 4149499802807592 (картка брата, Павло Онисько)
  • Монобанк - збір для мами Артема Анни Новосад - банка.

З-під завалів у Львові рятувальники дістали ще кілька тіл загиблих від вибуху

Під завалами на місці вибуху у Львові знайшли тіла загиблих (фото: t.me/dsns_telegram)

Вибух у Львові - що відомо

23 грудня у Львові вибухнув приватний будинок. Одразу стало відомо, що під завалами можуть бути люди.

24 грудня поліція порушила справу та назвала кількість жертв і потерпілих внаслідок вибуху. Загинули троє людей, ще троє отримати травми.

Раніше ми вже розповідали, що українців з усього світу просять допомогти нашим захисникам.

Читайте РБК-Україна в Google News
благотоврительность діти Вибух