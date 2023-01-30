Українців просять допомогти жінкам-військовим. Захисницям потрібне тепле тактичне взуття

Жінкам-військовим, які на фронті допомагають захищати Україну від російських окупантів, потрібна допомога. ГО "Землячки" відкрила всеукраїнський збір з компаній з б’юті сфери 3 млн грн на взуття для захисниць.
Як можна долучитися до збору - читайте нижче.
В рамках інціативи кожний з учасників проводить активності для збору донатів (10% від чека на послуги, розіграші товарів), які 24 лютого будуть перераховані в ГО "Землячки".
Збір буде проходити під хештегом #красапереможе.
"Краса - це не тільки про зовнішність, одяг, чи зачіску. Краса - це про мирне небо, посмішку, спокійні очі без тривоги. Краса - це про стан душі, краса - це воля, це можливість бути собою. Краса - це земля, на якій немає війни. А отже, #красапереможе", - кажуть у громадській організації.
Тривалість збору з 01 лютого - 24 лютого 2023.
Допомогти зібрати захисницям на тепле взуття можна за реквізитами:
ГО "Землячки" займається допомогою жінкам-військовим, відправляючи захисницям жіночу військову форму, яку шиють самостійно. Також необхідну амуніцію, жіночу гуманітарку на волонтерських засадах.
Окрім того, організація розповідає про героїчних жінок на фронті, підтримуючи та популяризуючи культуру жінка-військова в Україні.
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