Українців просять допомогти жінкам-військовим. Захисницям потрібне тепле тактичне взуття

Деталі збору

В рамках інціативи кожний з учасників проводить активності для збору донатів (10% від чека на послуги, розіграші товарів), які 24 лютого будуть перераховані в ГО "Землячки".

Збір буде проходити під хештегом #красапереможе.

"Краса - це не тільки про зовнішність, одяг, чи зачіску. Краса - це про мирне небо, посмішку, спокійні очі без тривоги. Краса - це про стан душі, краса - це воля, це можливість бути собою. Краса - це земля, на якій немає війни. А отже, #красапереможе", - кажуть у громадській організації.

Тривалість збору з 01 лютого - 24 лютого 2023.

Допомогти зібрати захисницям на тепле взуття можна за реквізитами:

5457082222685591 - Драганюк К.

PayPal: zemlyachky@gmail.com.

ГО "Землячки" відкрила збір для жінок-військових (instagram.com/zemliachky.ukrainian_front)

Що відомо про організацію

ГО "Землячки" займається допомогою жінкам-військовим, відправляючи захисницям жіночу військову форму, яку шиють самостійно. Також необхідну амуніцію, жіночу гуманітарку на волонтерських засадах.

Окрім того, організація розповідає про героїчних жінок на фронті, підтримуючи та популяризуючи культуру жінка-військова в Україні.