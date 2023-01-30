Украинцев просят помочь женщинам-военным. Защитницам нужна теплая тактическая обувь

Детали сбора

В рамках инициативы каждый из участников проводит активности для сбора донатов (10% от чека на услуги, розыгрыши товаров), которые 24 февраля будут перечислены в ОО "Землячки".

Сбор будет проходить под хештегом #красапереможе.

"Красота - это не только о внешности, одежде, или прическе. Красота - это о мирном небе, улыбке, спокойных глазах без тревоги. Красота - это о состоянии души, красота - это воля, это возможность быть собой. Красота - это земля, на которой нет войны. А значит, #красапереможе", - говорят в общественной организации.

Продолжительность сбора с 01 февраля - 24 февраля 2023 года.

Помочь собрать защитницам на теплую обувь можно по реквизитам:

5457082222685591 - Драганюк К.

PayPal: zemlyachky@gmail.com.

ОО "Землячки" открыла сбор для женщин-военных (instagram.com/zemliachky.ukrainian_front)

Что известно об организации

ОО "Землячки" занимается помощью женщинам-военным, отправляя защитницам женскую военную форму, которую шьют самостоятельно. Также необходимую амуницию, женскую гуманитарку на волонтерских началах.

Кроме того, организация рассказывает о героических женщинах на фронте, поддерживая и популяризируя культуру женщина-военная в Украине.