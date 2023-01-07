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"Пишаємося такими людьми": матір загиблого військового передала мільйон гривень для ЗСУ

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Субота 07 січня 2023 17:11
"Пишаємося такими людьми": матір загиблого військового передала мільйон гривень для ЗСУ Українка передала мільйон гривень на ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Луцьку жінка після смерті сина на війні віддала для потреб Сил оборони України 1 мільйон гривень. Своє ім'я жінка не називає, але відомо, що загиблого захисника країни звали Микола Миколайович.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Що волонтери придбали

За її словами, вона навіть не знала, що її син пішов воювати на передову. Він казав матері, що поїхав на війну нібито як волонтер.

Про бажання передати гроші на закупівлю необхідного для військових вона повідомила в День святого Миколая.

Волонтери придбали на ці кошти три дрони з тепловізорами, три ноутбуки й зарядні станції. Все обладнання вже передали бійцям в район Бахмута Донецької області.

&quot;Пишаємося такими людьми&quot;: матір загиблого військового передала мільйон гривень для ЗСУ&quot;Пишаємося такими людьми&quot;: матір загиблого військового передала мільйон гривень для ЗСУМатір загиблого захисника України передала мільйон гривень для ЗСУ (скрін)

Боєць АТО, волонтер Сергій розповів, що він вражений від вчинку жінки та каже, що за вісім років бачить таке вперше.

За словами волонтера, він чув у голосі жінки впевненість, вона знала, що робить.

&quot;Пишаємося такими людьми&quot;: матір загиблого військового передала мільйон гривень для ЗСУВолонтер розповів про вчинок жінки (скрін)

У коментарях під відео користувачі вражені від вчинку жінки та пишуть, що вона виховала справжнього Героя України:

  • Жінка виховала сина-героя, захисника, тому що вона сама справжня людина, справжня мати з добрим серцем. Пишаємося такими людьми;
  • Дякуємо тобі, мамо воїна. Хай куплене врятує інших;
  • Низький уклін матерям;
  • Свята жінка. Наш народ непереможний.

Раніше ми повідомляли, що вдова українського бійця віддала гроші із компенсації за його загибель на потреби для ЗСУ.

Також ми писали, хто і як у світі підтримав Україну синьо-жовтими прапорами.

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