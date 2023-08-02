Українців попереджають про тяжку зиму. Чи варто запасатися павербанками і скільки вони коштують

Який павербанк вам потрібен

Насамперед ви повинні розуміти, для яких цілей вам потрібен гаджет. Якщо ви плануєте заряджати смартфони, ноутбуки та інші гаджети, тут достатньо дивитися на ємність акумуляторів: чим вона вища, тим більше енергії буде для ваших пристроїв.

Якщо ви плануєте підтримувати роботу таких потужних побутових приладів, як холодильники чи пральні машини, вам потрібний суперпотужний гаджет. Дізнатися параметри споживання можна за маркуванням на корпусі та в посібнику з експлуатації.

Виберіть ємність батареї

Не забувайте про важливий нюанс, чим більша ємність батареї, тим більша вага та розмір павербанку.

Підзарядити смартфон протягом дня допоможуть моделі ємністю 5000-9999 мАг, а акумулятори на 10000 мАг пропрацюють у вас 2-3 дні. Для багатоденного користування вибирайте потужні гаджети від 20000 до 30000 мАг у міцному металевому корпусі.

Так, вартість павербанків улітку стартує від 549 гривень. Ви можете вибрати пристрій на будь-який гаманець вже зараз.

Нижче наводимо найпопулярніші моделі павербанків за версією 2023 року. Зараз, наприклад, девайс із потужністю 10000 мАг можна купити від 549 гривень.

До речі, зараз на багато популярних моделей - знижки до 30%.

До речі, зараз на багато популярних моделей – знижки до 30%.

Ціни на павербанки для зарядки смартфонів (Скриншот)

Вибирайте кількість вихідних роз'ємів

Найбільше моделей з одним або двома вихідними роз'ємами USB. Є павербанки, які мають три і більше роз'єми, а також USB Type-C, Apple Lightning.

Якщо батарея має два виходи, найчастіше в одного з них менший струм зарядки (наприклад, 1 А), а у другого більший (2 А). Виходи призначені для заряджання різних пристроїв, оскільки смартфонам потрібно струм зарядки на рівні 1 А, а планшетам - від 1,5 А.

Як вибрати павербанк для заряджання ноутбука

Звичайно, павербанк може заряджати й ноутбук у разі потреби.

У різних ноутбуків різні вимоги до живлення. При виборі гаджета для лептопа важливо звертати увагу на ємність (в мА-годинах) - чим вона більша, тим краще і на потужність (у ВАТ) - чим вище, тим краще.

Мінімум з якого варто починати вибирати, це павербанки з ємністю понад 10000 мА-год. Для ноутбука потрібен повербанк із великою потужністю (не менше 20 W).

Процес підзарядки ноутбука складніший за смартфон. Дуже часто буває, що ми беремо гаджет та зарядну станцію, підключаємо кабель і починається зарядка, але це буде працювати тільки у власників ноутбуків із роз'ємом USB Type-C.

Якщо ноутбук не підтримує зарядку через порт USB Type-C, або такого роз'єму модель просто не має, вам потрібно купити спеціальний кабель і перехідник на роз'єм живлення, наприклад, на стандартний круглий роз'єм.

Вибираючи ці аксесуари, важливо, щоб вони відповідали роз'єму живлення вашої моделі ноутбука і пропускали потрібний струм.

Мінімальна ціна за пристрій для заряджання ноутбука стартує від 1299 гривень, є моделі за 1500 гривень і вище.

Ціна на павербанки для ноутбуків (Скріншот)