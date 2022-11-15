Як вибрати повербанк, щоб телефон завжди був зарядженим

У зв'язку з відключеннями світла в Україні різко злетів попит на портативні акумулятори та зарядні пристрої. Разом із тим з'являються шахраї, які продають неякісний товар або взагалі "кидають" на гроші.

Тому Styler розповідає, як правильно обрати якісний повербанк для різних гаджетів.

На що звертати увагу під час покупки?

Ємність

Цей показник дає зрозуміти, скільки разів ви зможете зарядити свій пристрій за допомогою повербанка. Він вимірюється в міліамперах на годину. Оскільки ємність є головною опцією при виборі, залежно від неї й змінюються інші показники: габарити, вага, ціна.

Також кількість міліампер показує, наскільки швидко зарядиться ваш пристрій від повербанку.

Комплектація

У комплекті із ПЗУ повинен також бути шнур для зарядки самого акумулятора та шнур для телефона, планшета тощо. Часто покупці не перевіряють наявність або відсутність необхідних дротів, а дарма. Адже якщо якогось із них не буде, вам доведеться купувати їх самостійно.

Роз'єм для під'єднання

Придбавши зовнішній акумулятор, звертайте увагу на роз'єм для під'єднання мережного адаптера. Оптимальним варіантом стане звичайний microU. Тоді пристрій буде заряджатися не тільки від електромережі, а й від комп'ютера.

Ємність повербанка є його головним показником при виборі (фото: Freepik)

Як вибрати повербанк для різних гаджетів?

Телефон

Насамперед визначте необхідну ємність. Зазвичай смартфонам цілком вистачає до 2000 міліампер на годину. Сила струму повинна бути не менше від заявленої виробником. При низьких показниках заряд буде повільнішим, ніж міг би.

Перевірте, щоб девайс підходив саме для вашого телефона, адже в різних моделях телефонів різні роз'єми та кабелі. Особливо це стосується власників продукції Apple.

Планшет

У питанні ємності планшет більш вимогливий, ніж мобільний телефон. Тому для його підзарядки краще розглядати повербанки з розрахунком понад 10 000 міліампер. Сила струму повинна бути від 1,5 ампер.

У більшості планшетів використовуються ті ж порти, що і в смартфонах: micro-USB / Type-C. Якщо ж розглядати техніку Apple, тоді стандарт роз'єму відрізняється, оскільки в цій продукції роз'єм типу Lightening.

Залежно від гаджета різняться критерії вибору зарядки (фото: Freepik)

Ноутбук

Заряджати ноутбук за допомогою ПЗУ можна не тільки через Type-C роз'єм. Практично у всіх повербанках є свої роз'єми для підключення до ноутбука, але при покупці перевірте його наявність та справність.

Для зарядки ноутбука необхідно напруга від 12 вольтів. У сучасних ноутбуках вимоги напруги 15-20 вольт, тому призначені для такої роботи повербанки оснащуються розподільниками на 16-19 вольт. Сила струму повинна бути вищою від 3 ампер.

Колонка

Для зарядки колонки від повербанка не потрібно враховувати безліч нюансів. Для такого пристрою досить 10 000 міліампер. Стандарт напруги в більшості переносних девайсів - п'ять вольтів з виходом до 1,5 ампер.

Ба більше - деякі сучасні колонки оснащуються вбудованим акумулятором, що дозволяє сам пристрій використовувати як ПЗУ.