Павербанк може "вбити" батарею смартфону: як цього не допустити

Павербанки є надійним способом підзарядити смартфони при вимкненні електроенергії. Проте неякісний пристрій або неправильне його використання може зіпсувати акумулятор мобільного телефону.

Як павербанк може нашкодити смартфону

Якщо смартфон перегрівається, це шкодить акумулятору і надалі призводить до збоїв пристрою. Важливо, аби павербанк відповідати щонайменше двом характеристикам.

Дешеві блоки живлення можуть зіпсувати батарею при тривалому використанні. Будь-який зовнішній акумулятор повинен мати захист від перезаряджання. Якщо його нема, то використовуйте пристрій з обережністю. Від'єднуйте його, як тільки батарея смартфона майже повністю зарядиться.

Бажано не використовувати павербанки з можливістю швидкої зарядки, якщо вони не надійного бренду. Швидке заряджання може надати на телефон занадто багато електрики і спричинити пошкодження акумулятора. Як мінімум висока напруга може скоротити термін служби батареї.

Як вибрати якісний павербанк

Що більша ємність пристрою, то краще. У павербанків завжди є мінімальний саморозряд батареї, проте з часом характеристики погіршуються, тому краще вибирати акумулятор "із запасом" у 20-30%. Але разом із цим слід пам'ятати, що більша ємність батареї - тим більші вага та розмір павербанку.

Вибирайте пристрій із кількома вихідними USB-роз'ємами. Так зручніше буде його використовувати.

Павербанки заряджаються від мережі двома способами - через USB Type-C та Micro-USB та від сонячної енергії. Перший спосіб не дає можливість швидкої зарядки, другий - не надто практичний. Тому найкраще вибирати пристрій, що підтримує два способи заряджання, аби була альтернатива.