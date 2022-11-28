Павербанк може "вбити" батарею смартфону: як цього не допустити
Павербанки є надійним способом підзарядити смартфони при вимкненні електроенергії. Проте неякісний пристрій або неправильне його використання може зіпсувати акумулятор мобільного телефону.
Про це повідомляє Foxnews.
Як павербанк може нашкодити смартфону
Якщо смартфон перегрівається, це шкодить акумулятору і надалі призводить до збоїв пристрою. Важливо, аби павербанк відповідати щонайменше двом характеристикам.
Дешеві блоки живлення можуть зіпсувати батарею при тривалому використанні. Будь-який зовнішній акумулятор повинен мати захист від перезаряджання. Якщо його нема, то використовуйте пристрій з обережністю. Від'єднуйте його, як тільки батарея смартфона майже повністю зарядиться.
Бажано не використовувати павербанки з можливістю швидкої зарядки, якщо вони не надійного бренду. Швидке заряджання може надати на телефон занадто багато електрики і спричинити пошкодження акумулятора. Як мінімум висока напруга може скоротити термін служби батареї.
Як вибрати якісний павербанк
Що більша ємність пристрою, то краще. У павербанків завжди є мінімальний саморозряд батареї, проте з часом характеристики погіршуються, тому краще вибирати акумулятор "із запасом" у 20-30%. Але разом із цим слід пам'ятати, що більша ємність батареї - тим більші вага та розмір павербанку.
Вибирайте пристрій із кількома вихідними USB-роз'ємами. Так зручніше буде його використовувати.
Павербанки заряджаються від мережі двома способами - через USB Type-C та Micro-USB та від сонячної енергії. Перший спосіб не дає можливість швидкої зарядки, другий - не надто практичний. Тому найкраще вибирати пристрій, що підтримує два способи заряджання, аби була альтернатива.
Нещодавно ми ділились корисними порадами, як продовжити заряд батареї телефону та життя павербанку.
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