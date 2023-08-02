Украинцев предупреждают о тяжелой зиме. Стоит ли запасаться павербанками и сколько они стоят

Какой павербанк вам нужен

Первым делом вы должны понимать, для каких целей вам нужен гаджет. Если вы планируете заряжать смартфоны, ноутбуки и другие гаджеты, здесь достаточно смотреть на емкость аккумуляторов: чем она выше, тем больше энергии будет для ваших устройств.

Если вы планируете поддерживать работу таких мощных бытовых приборов, как холодильники или стиральные машины, вам нужен супермощный гаджет. Узнать параметры потребления можно по маркировке на корпусе и в руководстве по эксплуатации.

Выберите емкость батареи

Не забывайте о важном нюансе, чем больше емкость батареи, тем больше вес и размер павербанка.

Подзарядить смартфон в течение дня помогут модели емкостью 5000-9999 мАч, а аккумуляторы на 10000 мАч проработают у вас 2-3 дня. Для многодневного пользования выбирайте мощные гаджеты от 20000 до 30000 мАч в крепком металлическом корпусе.

Так, стоимость павербанков летом стартует от 549 гривен. Можно выбрать устройство для любого кошелька уже сейчас.

Ниже приводим самые популярные модели павербанков по версии 2023 года. Сейчас, например, девайс с мощностью 10000 мАч можно купить от 549 гривен.

Кстати, сейчас на многие популярные модели - скидки до 30%.

Кстати, сейчас на многие популярные модели - скидки до 30%.

Цены на павербанки для зарядки смартфонов (Скриншот)

Выбирайте количество выходных разъемов

Больше всего моделей с одним или двумя выходными USB-разъемами. Есть павербанки, у которых три и более разъема, а также USB Type-C, Apple Lightning.

Если батарея имеет два выхода, чаще всего у одного из них меньший ток зарядки (например, 1 А), а у второго - больший (2 А). Выходы предназначены для зарядки разных устройств, так как смартфонам требуется ток зарядки на уровне 1 А, а планшетам - от 1,5 А.

Как выбрать павербанк для зарядки ноутбука

Естественно, павербанк может заряжать и ноутбук в случае необходимости.

У разных ноутбуков разные требования к питанию. При выборе гаджета для лептопа важно обращать внимание на емкость (в мА-часах) - чем она больше, тем лучше и на мощность (в ваттах) - чем выше, тем лучше.

Минимум с которого стоит начинать выбирать, это павербанки с емкостью выше 10000 мА-ч. Для ноутбука нужен повербанк с большой мощностью (не менее 20 W).

Процесс подзарядки ноутбука сложнее, чем смартфона. Очень часто бывает, что мы берем гаджет и зарядную станцию, подключаем кабель и начинается зарядка, но это будет работать только у владельцев ноутбуков с разъемом USB Type-C.

Если ноутбук не поддерживает зарядку через порт USB Type-C, или такого разъема у модели просто нет, вам нужно купить специальный кабель и переходник на разъем питания, например, на стандартный круглый разъем.

Выбирая эти аксессуары, важно, чтобы они соответствовали разъемам питания вашей модели ноутбука и пропускали нужный ток.

Минимальная цена за такое устройство для зарядки ноутбука стартует от 1299 гривен, есть модели за 1500 гривен и выше.

Цена на павербанки для ноутбуков (Скриншот)