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Українців попередили про тотальну мобілізацію: що це означає

Мобілазація в Україні може бути тотальною (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

Українців попередили, що наша країна зараз перебуває за крок від введення тотальної мобілізації. Йдеться не лише про людський ресурс, а й про мобілізацію економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на заяву народного депутата України від партії "Слуга Народу" Олега Дунди в ефірі телеканалу Київ 24.

Чого чекати українцям

"Ми повинні усвідомлювати, що ми йдемо крок за кроком до тотальної мобілізації, а вона передбачатиме закриття країни та економіки, коли економіка буде закцентована на виробництві свого продукту.  Відповідно, якщо ми будемо більшість продуктів виробляти самі, то там і знайдуться гроші", - заявив Дунда.

Також він відповів на питання журналіста, де брати гроші на зарплату військовим. Нагадаємо, що раніше в ВР оголосили, що контрактники під час повномасштабного вторгнення можуть отримувати до 200 грн на місяць. На думку Дунди, перехід української економіки на власне виробництво здатне вирішити фінансове питання.

"За результатами 2023 року, у нас торговельний дефіцит за побутовими товарами - 25 млрд. Фактично, країна живе за рахунок імпорту товарів, які ми можемо виготовляти самостійно. У нас на заході України більшість магазинів забиті товарами польського виробництва. Але тут ми можемо виробляти те саме", - наголосив депутат.

Товари Україна може виготовляти самостійно, а ті золото-валютні резерви, які фінансуються в імпорт, можуть бути направлені на зарплати нашим військовим. 

 

Нагадаємо також, що зараз на розгляді Верховної Ради перебуває законопроект 10449, який передбачає посилення мобілізації. Він уже пройшов перше читання. Але для його ухвалення, він ще має пройти друге читання і президент має його підписати. 

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