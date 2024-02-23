Украинцев предупредили о тотальной мобилизации: что это значит

Чего ждать украинцам

"Мы должны отдавать себе отчет, что мы идем шаг за шагом к тотальной мобилизации, а она будет предусматривать закрытие страны и экономики, когда экономика будет акцентирована на производстве своего продукта. Соответственно, если мы будем большинство продуктов производить сами, то там и найдутся деньги", - заявил Дунда.

Также он ответил на вопрос журналиста, где брать деньги на зарплату военным. Напомним, ранее в ВР объявили, что контрактники во время полномасштабного вторжения могут получать до 200 грн в месяц. По мнению Дунды, переход украинской экономики на собственное производство способен решить финансовый вопрос.

"По результатам 2023 года, у нас торговый дефицит по бытовым товарам - 25 млрд. Фактически, страна живет за счет импорта товаров, которые мы можем производить самостоятельно. У нас на западе Украины большинство магазинов забиты товарами польского производства. Но здесь мы можем производить то же самое", - подчеркнул депутат.

Товары Украина может производить самостоятельно, а те золото-валютные резервы, которые финансируются в импорт, могут быть направлены на зарплаты нашим военным.

Напомним также, что сейчас на рассмотрении Верховной Рады находится законопроект 10449, предусматривающий усиление мобилизации. Он уже прошел первое чтение. Но для его принятия, нужно еще чтобы он прошел второе чтение и президент его подписал.