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Законопроект про мобілізацію розглянуть у Раді не раніше березня, - джерело

Київ, Середа 21 лютого 2024 20:11
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Законопроект про мобілізацію розглянуть у Раді не раніше березня, - джерело Фото: законопроект про мобілізацію розглянуть у Раді не раніше березня (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько

Законопроект про мобілізацію розглядатимуть у Верховній раді у другому читанні не раніше березня. Причина - велика кількість правок.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в "Слузі народу".

Джерело розповіло, що станом на 15:00 на розгляд внесли понад 2 700 поправок до законопроекту про мобілізацію. Їхнє опрацювання комітетом може зайняти близько тижня.

За словами співрозмовника, значна частина поправок стосується відстрочки від призову.

"З огляду на таку кількість поправок цей документ може бути розглянутий у Раді не раніше березня", - додало джерело.

Варто зауважити, що сьогодні, 21 лютого, був останній день, коли депутати можуть запропонувати поправки до законопроекту про мобілізацію.

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці січня Кабмін вніс до Верховної ради законопроект про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення.

Зокрема, у документі містяться норми щодо зниження призовного віку, покарання для ухилянтів і не лише.

Парламент уже підтримав документ у першому читанні.

Ще вчора, 20 лютого, секретар комітету ВР з національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко у коментарі РБК-Україна розповів, що депутати запропонували внести понад тисячу правок до законопроекту про мобілізацію.

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