Профільний комітет підтримав демобілізацію строковиків: що відомо про строки

Комітет з нацбезпеки і оборони підтримав демобілізацію строковиків в Україні. Зокрема, йдеться про 12 місяців, протягом яких строковики не можуть бути призвані.

Про це йдеться в тексті рішення Комітету, який є у розпорядженні РБК-Україна .

"За результатами обговорення Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України включити законопроекти (№№ 11035, 11035-1) до порядку денного 11-ї сесії Верховної ради України. За результатами розгляду законопроекту (№ 11035) в першому читанні прийняти його за основу та в цілому", - йдеться в ньому.

При цьому серед пропозицій Комітету, викладених у документі, вказуються і сроки, протягом яких строковиків не можуть призвати.

"Такі особи не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації протягом дванадцяти місяців з дня звільнення з військової служби в запас, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу", - зазначається в тексті.

Демобілізація строковиків в Україні

22 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект про демобілізацію військових термінової служби. Співрозмовники РБК-Україна в "Слузі народу" припускають, що цей законопроект може бути проголосований і за основу, і в цілому 23 лютого.

При цьому, як пояснювали РБК-Україна джерела у "Слузі народу", винесення питання демобілізації строковиків в Україні окремим документом має своє пояснення. Таким чином закон зможе підписати президент України Володимир Зеленський та він "не стане заручником тисяч поправок".

Нагадаємо, Верховна рада 7 лютого схвалила у першому читанні законопроект про посилення мобілізації. При цьому повідомлялося, що Верховна рада може розглянути законопроект про мобілізацію у другому читанні вже цього тижня.

Зазначимо, раніше заступник глави комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк, обговорюючи спірні питання цього законопроекту зазначав, що "термін відстрочки (строковиків, - ред.) повинен бути 12 місяців" і вони повинні бути демобілізовані "негайно, до 2 місяців". Додамо, що до цього фігурував термін відстрочки для строковиків у 6 місяців.