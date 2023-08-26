Українців попередили про шахраїв в Telegram: як працює нова схема

Деталі схеми

Шахраї створюють Telegram-боти, які маскуються під сервіси для обміну валюти в онлайн режимі.

Зокрема, спочатку вони запускають сайт, де нібито надаються послуги обміну цифрової та звичайної валют. Щоб сайт виглядав правдоподібніше, його наповнюють правилами використання, відгуками, контактами, підвантажують форму для розрахунку суми, що буде отримана при обміні.

Коли знаходиться жертва, її перенаправляють до Telegram-боту. А в описі до нього пояснюється, що через даний онлайн-сервіс можливо не тільки обміняти валюту, а й переказувати кошти за кордон.

Користувачеві пропонують оформити заявку з менеджером, здійснити оплату онлайн, а потім забрати готівку в пункті видачі. З жертвою обговорюють зручне місце та час передачі грошей та бажаний номінал купюр, з'ясовуючи ряд персональних даних:

ПІБ

номер телефону

банк для оплати

Що буде в результаті

Попри запевнення в отриманні готівки через 40-60 хвилин після переказу людина в результаті залишається без своїх грошей. А шахраї, окрім грошей, отримують особисті дані жертви, які також можуть використовувати в корисливих цілях.

Як вберегтися від шахраїв

Існує ряд певних моментів, які можуть вказувати на те, що ви натрапили на шахраїв.

Перше - реквізити на оплату, які показують що кошти переводяться фізичній, а не юридичній особі (вказується номер картки).

Друге - насторожити має сайт, який виглядає новим та ненадійним. Відгуки шахраї зазвичай використовують однотипні, написані під копірку або взагалі можуть бути відсутні.

Що робити, якщо ви стали жертвою інтернет-шахраїв

Необхідно звернутись до найближчого відділу поліції або зателефонувати 102. Зберіть інформацію, що підтверджує факти вчинення щодо вас шахрайських дій: чеки про оплату, квитанції з банку про проведення грошових операцій, роздруківки оголошень, посилання на сайт тощо.

Зателефонуйте в банк, через який було здійснено платіжні операції, повідомте, що переказ здійснено на картку шахрая.

Після притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, ви можете звернутись до суду з вимогою відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Дієвим способом захисту, якщо ви перерахували кошти шахраям в інтернеті може бути звернення до суду з позовом про повернення безпідставно набутих коштів до власника банківського рахунку, на який здійснено зарахування коштів.

Для отримання правової допомоги ви можете звернутись у найближчий до вас місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги або бюро правової допомоги, адресу і контактний телефон яких ви зможете дізнатися за номером Єдиного контакт-центру системи безоплатної правової допомоги - 0 800 213 103.