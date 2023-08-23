Шахрайка обдурила 500 родин українських захисників: як працює схема
Жителька Миколаївської області надурила на темі обміну полонених 500 родин, які розшукують рідних, що опинилися в полоні. Аферистка прикидаючись фахівцем з пошуку постраждалих українських бійців, видурювала гроші з їхніх сімей.
Про це повідомили на сайті СБУ України.
Схема шахрайки
Аферистка за 7 тисяч гривень обіцяла рідним відшукати військового і надати інформацію щодо місцеперебування та фізичного стану.
Однак, одразу після отримання грошей зловмисниця "обривала" комунікацію з потерпілими, не надавши їм жодної інформації про родичів-військовослужбовців.
Таким чином вона ошукала більше ніж півтисячі родин на майже 2 мільйони гривень.
"Для реалізації оборудки її організаторка створила в популярних соцмережах фейкові інтернет-групи під назвою "Пошук зниклих" та "Повертайся живим". Там вона пропонувала свої "детективні послуги" та зазначала номер власної банківської картки для перерахування коштів нібито для вирішення "поточних" питань з пошуку зниклих", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, вдалося задокументували понад 50 фактів одержання шахрайкою грошей від ошуканих сімей.
Шахрайка ошукала українські родини (фото: ssu.gov.ua)
Що виявили в будинку
Під час обшуків за адресою проживання фігурантки виявлено 20 мобільних телефонів, планшет та 64 sim-карти, які вона постійно змінювала для маскування.
Наразі їй повідомлено про підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) та взято під варту. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і точної кількості ошуканих громадян.
Шахрайка ошукала українські родини (фото: ssu.gov.ua)
Чого не варто робити
Українців закликають не надавати інформацію про полонених, незаконно позбавлених волі осіб і власні персональні дані не уповноваженим організаціям та особам, а також анонімним джерелам.
Людям, які зіштовхнулися із випадками шахрайства, пов’язаного із темою військовополонених, треба звернутися до Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України, який працює при СБУ.
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