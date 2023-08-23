Шахрайка обдурила 500 родин українських захисників: як працює схема

Жителька Миколаївської області надурила на темі обміну полонених 500 родин, які розшукують рідних, що опинилися в полоні. Аферистка прикидаючись фахівцем з пошуку постраждалих українських бійців, видурювала гроші з їхніх сімей.

Про це повідомили на сайті СБУ України.

Схема шахрайки

Аферистка за 7 тисяч гривень обіцяла рідним відшукати військового і надати інформацію щодо місцеперебування та фізичного стану.

Однак, одразу після отримання грошей зловмисниця "обривала" комунікацію з потерпілими, не надавши їм жодної інформації про родичів-військовослужбовців.

Таким чином вона ошукала більше ніж півтисячі родин на майже 2 мільйони гривень.

"Для реалізації оборудки її організаторка створила в популярних соцмережах фейкові інтернет-групи під назвою "Пошук зниклих" та "Повертайся живим". Там вона пропонувала свої "детективні послуги" та зазначала номер власної банківської картки для перерахування коштів нібито для вирішення "поточних" питань з пошуку зниклих", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, вдалося задокументували понад 50 фактів одержання шахрайкою грошей від ошуканих сімей.

Шахрайка ошукала українські родини (фото: ssu.gov.ua)

Що виявили в будинку

Під час обшуків за адресою проживання фігурантки виявлено 20 мобільних телефонів, планшет та 64 sim-карти, які вона постійно змінювала для маскування.

Наразі їй повідомлено про підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) та взято під варту. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і точної кількості ошуканих громадян.

Шахрайка ошукала українські родини (фото: ssu.gov.ua)

Чого не варто робити

Українців закликають не надавати інформацію про полонених, незаконно позбавлених волі осіб і власні персональні дані не уповноваженим організаціям та особам, а також анонімним джерелам.

Людям, які зіштовхнулися із випадками шахрайства, пов’язаного із темою військовополонених, треба звернутися до Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України, який працює при СБУ.